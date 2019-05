Előkészítési szakaszba lépett a nyolcemeletes Váci úti irodaház építése

Millennium Gardens 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10B Kiadó terület: 37000m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 15.5 - 17 EUR Ajánlatot kérek

Az év elején vásárolta meg legújabb fejlesztési telkét az S Immo, amiről korábban már be is számoltunk. A Váci út 113. szám alatt található ingatlanon egy nyolcszintes, mintegy 30 000 négyzetméter bérbeadható területű modern irodaház épül majd. A terület az M3 metróvonal Forgách és Gyöngyösi utcai megállója között helyezkedik el. A projekt előkészítő szakasza elindult, az építkezés kezdete 2021 tavaszára várható. Az irodaház fejlesztése során a piaci elvárásoknak megfelelően BREEAM minősítés megszerzését tűzték ki célul.Az cég két bérleti tranzakciót is lezárt a szintén a Váci úton elhelyezkedő River Estates irodaházban. Az épület legnagyobb bérlői közé tartozó Danone újabb részlegeit költözteti ide, bővítve az eddig bérelt irodaterületét. A másik megállapodást az állami tulajdonú Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség írta alá, amely informatikai és kommunikációs technológiák fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozik. A szervezet az irodaház két szintjét foglalja el, ez a két, összesen csaknem 4500 négyzetméterre szóló szerződés révén egy márciusban távozott nagy bérlő által hátrahagyott területnek mintegy felét - a megüresedés előtt - újra bérbe adták.

River Estates irodaház, forrás: S Immo