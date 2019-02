Épp most mondták el a profik, hogy mibe tegyük a millióinkat

Térségünkben csak Budapesten fognak csökkeni az első osztályú üzleti ingatlanok hozamai, azaz a felértékelődés folyatódik idén is - mutatták meg a fejlődés rövidtávú irányát egy látványos ábrán a Colliers International szakértői. Ebből látható, hogy nálunk mindegyik fontos szektorban ezt várják: az irodapiacon az 5,75 %, a kiskereskedelemben a 6,00%, míg az ipari ingatlanoknál 7,5% alá jósolják a hozamszintet az év végére.

Prémium ingatlanok hozamai 2018 végén (%) és a 2019-es várakozás iránya

Érdekes, hogy a FitchSolutions nem régen közzé tett és 2022-ig szóló előrejelzésében a nagy nemzetközi ingatlan ügynökségekhez képest jóval magasabb értékeket jelölt meg. Az irodáknál például Budapestre vonatkozólag 6,5-8 százalékos sávot. Középtávon a kiskereskedelmi ingatlanoknál is növekvő bérleti díjakkal számolnak, az idei hozamok terén pedig a 6-7,5 százalékos sávban való stagnálást vetítik előre a fő piacoknak számító Budapesten, Győrben és Debrecenben.Hegyekben áll a pénz, de sok lett a kockázat is - mondta a Colliers International, a TriGranit és a Real Asset Insight éves budapesti befektetési fórumán (Investment Briefing) a moderátor a kezdés előtt. Pont ugyanezt fejtegették a panelbeszélgetésben részt vevő fejlesztők, tanácsadók és finanszírozók, akik abban ugyan egyetértettek, hogy erősek a magyar ingatlanpiac fundamentumai, de a kilátásokat már eltérően ítélték meg. Több mondták, hogy az egész közép-kelet-európai térség erősen közelít a túlfűtöttséghez és ennek számtalan jelét látni. Például túlpörög az építőipar, ami megdrágítja a projekteket, egyre feszítőbb a munkaerőhiány, csökken a versenyképesség, túl nagy a függőség a lelassult német gazdaságtól, főleg az autóexport miatt, s mindezekre egyelőre nincsenek jó válaszok.

szerint a jól előkészített projektek ezután is vonzóak lesznek. Maguk fejlesztőként és befektetőként is jelen vannak, munkájuk során mindig azt nézik, hogy mi felel meg leginkább a helyi piacnak, nem a külföldiekre alapozva építkeznek.több kockázatot is megemlített: a magyar gazdaság erős külföldi kitettségét, az egyre elviselhetetlenebb fejlesztési körülményeket. Utalt arra, hogy tavaly és idén legalább 25 százalékkal mentek fel az alapanyagárak és 35-38 százalékkal lett drágább a munkaerő és a drágulásnak egyelőre semmi nem szab gátat.Más forrásokból úgy tudjuk, hogy a korábbaitól eltérően az is gyakran előfordul, hogy egy projekt vállaláskori árát lehetetlen tartani az időközben nagyon megdráguló kivitelezési költségek miatt, s ezt a fejlesztő kénytelen elviselni. A belváros egyik kiemelt beruházásánál is megtörtént, hogy inkább előbb eladták a még el sem készült projektet, semmint hogy kifizessék a magas kötbért.

Őrségváltás az intézményi vásárlók és eladók körében

úgy látja: hiába ment fel 2018 végére a magyarországi intézményi befektetők aránya 50-55 százalékra az összes tranzakciót nézve, már idén megtörténhet, hogy néhány tulajdonos elég jó árat remélve kiszáll, eladja egy vagy több ingatlanát így megint túlsúlyba kerülnek a külföldiek. A Colliers összefoglalójában egyébként az is benne volt, hogy az amerikai és nyugat-európai befektetők egy része tavaly már az eladói oldalon volt itt a térségben, helyükre cseh, szlovák és más, ugyancsak térségbeli befektető lépett, többek között itt Magyarországon is.A FitchSolutions azt is kiemelte: a szolgáltató szektor középtávon továbbra is erős keresletet támaszt az A osztályú irodák iránt Budapesten és Debrecenben, mivel e két városban egyaránt sokszínű és minőségi az irodakínálat. Ugyanakkor az elemzők úgy vélik, hogy a kínálat alakulása nagyon erősen függ majd attól, hogy miként viselkedik a bérlői oldal. Nem kizárt, hogy a szolgáltató cégek a kevésbé frekventált lokációkat választják. Debrecenben enyhe, Budapesten és Győrben erősebb ütemben növekvő bérleti díjakra számítanak a Fitch szakértői.