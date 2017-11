Értelmezhető hozamokra vágynál végre? - Nem kell értük messzire menned!

Az irodát kereső cégeknek továbbra is London - West End alpiacán kell a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk, ahol a prémium kategóriában a havi bérleti díj eléri a 120 eurót négyzetméterenként. Budapesthez képest ez közel hétszeres különbséget jelent, vagyis ennyiszer kell nagyobb bevételt termelnie egy londoni cégnek ahhoz, hogy ugyanolyan arányok mellett bérelhessen irodát. A képzeletbeli dobogón az ezüstérmet 65 euróval Párizs szerezte meg, míg a harmadik helyen 57 euróval Stockholm áll.

Klikk a képre!

Hozamokban fordított a kép

Budapesti különbségek

A legalacsonyabb bérleti díjakkal ezzel szemben Portugália második legnagyobb városában Portoban találkozunk, ott 12,75 euró az, ami Londonban több, mint 120. Emellett Lengyelország régiós nagyvárosai is az olcsóbbak közé tartoznak, míg Budapest az alsó-közép kategóriához sorolható.Bár a mostani piacon általános tendencia a hozamok fokozatos csökkenése, még mindig találunk olyan városokat - jellemzően Kelet-Európában - ahol 10 százalék feletti irodapiaci hozamokat mérnek. Ha kizárólag ez alapján döntenének a befektetők, akkor Kijevet kellene választaniuk, ahol az átlagos hozamszint jelenleg 13 százalékon áll. A grúziai Tbilisziben ugyanez 12, míg Moszkvában és Szentpéterváron 9,5-9,5 százalék. A piaci bizonytalanságot is figyelembe véve viszont érdemes nyugat felé indulni. A szomszédos országokban Zágráb, Belgrád és Szófia az, ahol 8-9 százalék mérhető, Budapesten pedig a prémium szegmensben 6, a többi alpiacon 6,75 százalék körül alakulnak a hozamok. A hozamok alaulásával kapcsolatban a Portfolio által szeptemberben, Bécsben megrendezett CEE Property Forum 2017-en is több nemzetközi szakértő megszólalt.Ha arról beszélünk, hogy a piac a tetőpontjához közeledik az azt jelentené, hogy hamarosan ismét válságra kell számítanunk, de úgy gondolom, hogy még mindig van potenciál a kelet-közép-európai régióban. A mostani piaci környezetben ugyanakkor az eszközök hozamai felértékelődtek - monda elA hozamokon lévő nyomás valóban nagy, a tranzakciószámok viszont azt mutatják, hogy további hozamcsökkenésre is számíthatunk. A szektor egyik legfőbb problémája a munkaerőhiány és a kivitelezési költségek emelkedése, de ezt minden szektor érzi, jóllehet az ukrán munkaerő valamelyest tompíthatja ezt. Ami viszont kevés ahhoz, hogy az elmúlt tíz évben a régióból elvándorolt 7 millió embert pótolja. Ahhoz a következő 2-3 évben arra lenne szükség, hogy legalább részben visszatérjenek, ami az egész szektor számára hatalmas lehetőség lenne -A hozamok csökkenésével kapcsolatban lassan a folyamat végéhez közeledünk, ugyanis Prágában és Varsóban már nem vagyunk messze a nyugat-európai szintektől. Ha ilyen ütemben csökkennének továbbra is a hozamok, az azt jelentené, hogy gyakorlatilag London szintjét érné el a régió, ami a kockázatokat figyelembe véve nem reális - állapította megA magyar bérirodapiac döntő többsége Budapestre koncentrálódik, a megyeszékhelyeken elvétve találunk csak spekulatív fejlesztéseket, így érdemes az egyes budapesti alpiacokat egymással összevetni. Bár a Colliers tanulmánya 18 eurós átlag bérleti díjat említ a budapesti CBD-ben, vannak elemzők akik szerint inkább 20-22 euró a jellemző szint. A Váci úti alpiacot ezzel szemben 13-14 euró körüli bérleti díjak jellemzik, míg Dél-Budán ennél minimálisan alacsonyabb, 12,5-13,5 eurós bérleti díjakkal számolhatunk.

A mostani rekordalacsony üresedési ráta következtében a bérleti díjakban nem látunk csökkenést, az egyre dráguló fejlesztések miatt viszont a hozamok várhatóan egyre alacsonyabbak lesznek Budapesten, amit az alábbi tranzakciók is alátámasztanak.