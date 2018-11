Ez lehet Magyarországon a harmadik rekordév az ingatlanbefektetésekben

Amerika

Ázsia és a csendes-óceáni térség

Az amerikai befektetési piac növekedését olyan jelentős vállalati tranzakciók erősítették, mint például a GGP 15 milliárd dolláros felvásárlása a Brookfield által a és a Prologis 8,5 milliárd dolláros ügylete a DCT Industrial Trust megvételével. A vállalati tranzakciók nélkül az amerikai ingatlanbefektetések volumene a harmadik negyedév végéig 2,3 százalékkal nőtt. A legvonzóbb részpiacok, a szálloda- és társasházi ingatlanok jelentős, 23%-os és 14%-os bővülést tudtak felmutatni. Az irodai ingatlanok értékesítése viszonylag gyenge első félév után 2018 harmadik negyedében 13 százalékkal emelkedett. Az ipari és kiskereskedelmi ingatlanok értékesítési szintje csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest, de ezt ellensúlyozta a fúziók és akvizíciók fellendülése.A határokon átnyúló befektetések az Egyesült Államok piacán meghaladták a 28 milliárd dollárt (beleértve a vállalati ügyleteket is), avagy a teljes befektetési forgalom 18 százalékát a harmadik negyedévben. A Kanadából és Szingapúrból származó befektetések a forgalom 80 százalékát tették ki és 2018-ban eddig a szingapúri (+35%), svájci (+53%) és németországi (+13%) tőke beáramlása nőtt a leginkább. Az EMEA-régió (Európa, Közel-Kelet és Afrika) befektetői továbbra is erős érdeklődést mutattak az irodaingatlanok iránt, miközben az APAC (Ázsia és a csendes-óceáni térség) befektetők az ipari ingatlanok felé fordultak.Az APAC (Ázsia és a csendes-óceáni térség) befektetési forgalma a harmadik negyedévben 29 százalékkal esett vissza a tavalyi évhez képest. A dél-koreai befektetési piac kivétel, amely a térség egészével éppen ellenkezőleg, 29 százalékos növekedést mutatott néhány jelentős irodaingatlan-tranzakciójának köszönhetően. Számos más piacon, különösen Kínában a befektetői hangulatot befolyásolta az Egyesült Államokkal fennálló, növekvő kereskedelmi feszültségek és a jelentős tőzsdei volatilitás is. Előre tekintve, a kedvezőtlen hitelezési környezet - beleértve a magasabb jelzálogkamatlábakat is - továbbra is kockázatot jelent a régióban. A tőzsde volatilitásától való félelem miatt van esély arra, hogy a befektetők többet fektessenek be az ingatlanpiacra.

Európa

A Property Investment Forum nemzetközi kerekasztal beszélgetése során a szakértők többek között kiemelten foglalkoznak azzal, hogy a külföldi befektetők milyen potenciált látnak hazánkban, illetve, hogy milyen nehézségeket tapasztaltak a magyar piacon.

Magyarország

A jelenleg tárgyalások alatt álló tranzakciókkal a magyar piac jó úton tart afelé, hogy a harmadik legjobb évét zárja 2018-ban, nagyjából 1,7 milliárd euróval. Ez kétéves, példa nélküli likviditást mutat a magyar ingatlanbefektetési piacon."

Az európai ingatlanbefektetési forgalom 1,5 százalékos növekedést mutat 2018-ban a tavalyi rekordév után. A harmadik negyedévben az európai befektetési volumen 80,5 milliárd dollár volt, az idei év volumennövekedését nagyrészt Németországban, Franciaországban és Spanyolországban tapasztalt erős befektetési aktivitás vezérelte.Németország 2018-ban továbbra is vonzó ingatlanbefektetési célpont Európában, a 2018 első három negyedévében mért 22,7 milliárd dolláros befektetési forgalom 12 százalékkal haladja meg a 2017-es év hasonló időszakának volumenét. Ezt nagyrészt az erős lakóingatlanpiac és az irodai ingatlanok értékesítése hajtotta az öt legnagyobb német városban. Bár a növekedés Franciaországban a harmadik negyedévben csökkent, az első három negyedévi befektetési forgalom a válság előtti csúcsának számító 2007 óta a legmagasabb. Az Egyesült Királyság piacára továbbra is a bizonytalanság jellemző, ahol a befektetési volumen kissé (4%-kal) csökkent az idén, bár az a legfontosabb piacok, mint például London nagyon ellenállók a geopolitikai kockázatokkal szemben és továbbra is vonzzák a tőkét a világ minden tájáról.a hazai piacról elmondta:"A magyar kereskedelmi ingatlanbefektetési piac egy újabb robusztus éves forgalmat mutat, az első három negyedévben összesen 1,1 milliárd eurót költöttek a befektetők.2018 harmadik negyedévében számos nagy tranzakciót zártak le, és így a negyedév csak kicsit marad le a rekordot jelentő 2007-es év hasonló időszakától. Külföldi befektetők két jelentős bevásárlóközpontot (Mammut és Premier Outlet Center) is megvásároltak Magyarországon. Ezek az ügyletek jelentős helyi és külföldi tőkeforrások jelenlétét mutatják, ami egyedülálló a közép-kelet-európai régióban.