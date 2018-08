Ez lesz a legkülönlegesebb hely Budapesten

A magasházak-felhőkarcolók ügyét is áttekintette tegnapi ülésén a kormány és Gulyás jelezte, hogy az illetékes építészeti törvény hatályba lépése előtt is az volt a cél, hogy Budapest a hagyományos arcképét meg tudja őrizni, így a döntés az lett, hogy felhőkarcoló és magasház építési tilalmat vezet be a kormány. 65 méterig nem esik a szabályozás alá egy épület, 65-90 méter között van egy bonyolult szabályozás, 90 méter feletti ingatlan pedig nem épülhet. Gulyás jelezte: a törvény hatályba lépése előtt informális tárgyalásokon a magyar gazdaság három zászlóshajó cégének (MOL, OTP és a Richter) ajánlották fel a magasházépítési lehetőséget, hogy a székházuk is szemléltesse a zászlóshajó jellegüket, de egyedül a MOL élt ezzel a lehetőséggel, Így tehát a miniszter jelezte. a MOL 120 méteres tornya megépülhet, de a törvény hatályba lépése után semmilyen más ingatlan nem épülhet 90 méter felett Budapesten.

Hosszú politikai és szakmai huzavona után pont került a társadalmat is megosztó, 120 méter magasra tervezett MOL-székház megépítésének ügyére. Gulyás Gergely kedden bejelentette , hogy 90 méternél magasabb egyedüli épületként az országban a MOL Campus épülhet meg.Szóval fogtuk a kis drónunkat és megnéztük, hogy mit láthatnak majd azok, akiknek közel ilyen magasan lesz az irodájuk, vagy akik ellátogatnak majd az épület tetejére tervezett kilátópontra.