Portfolio - RICS Valuation and Investment 2017

Szeptemberben egy nemzetközi konferenciával Bécsben folytatódott a sorozat, a CEE Property Forum 2017 eseményén összesen 25 országból, közel 400 szakember vett részt, ahol többek között a globális folyamatok régiós ingatlanpiaci hatásai is szóba kerültek. Szeptember végén ismét egy hazai rendezvényt, az idei második Lakás Kiállítás és Vásárt rendezte meg a Portfolio, ahol a lakásvásárlók is lehetőséget kaptak a fejlesztőkkel történő személyes kapcsolatteremtésre. A kiállításon emellett szakértői előadásokon és panelbeszélgetéseken tájékozódhattak a leendő lakásvásárlók."A jelenlegi ingatlanpiaci sztenderdek az elmúlt 40 év során alakultak ki, és nagyon sok technikai specifikációt tartalmaznak, például az ingatlanok mérésének technikáját vagy a lakáspiaci felmérésekét. Probléma viszont, hogy a különféle sztenderdek között nincs meg az egység. Az RICS különböző országokban készülő lakáspiaci mérései 57 százalékkal is különbözhetnek egymástól az eltérő módszerek miatt. Jó példa erre Spanyolország, ahol a medence mérete is a lakás részéhez tartozik, de a bruttó és nettó területek értelmezésében is hatalmasak a különbségek."

Portfolio Lakás Konferencia 2017

"Egy jól működő piacon az értékbecslési hibahatár nem lehet több 5-10 százaléknál, de például egy fejlesztési teleknél a fejlesztői koncepció is nagyban befolyásolhatja az értéket. Fontos viszont, hogy az értékbecslők ismerjék a piaci dinamikát, hogy felismerhessék a lehetséges kockázatokat.""Jelenleg 20-30 ezer ember hiányzik az építőiparból, ezért 2017 és 2018 is kihívásokkal teli év lesz, amit az építőipar cégstrukturális elaprózottsága sem könnyít meg. Ma mindössze 25 olyan építőipari cég van Magyarországon, ahol 200 főnél több alkalmazott dolgozik, az építőipari cégek 80-90 százaléka 4 vagy kevesebb főt foglalkoztat. Ahhoz, hogy a szektorban dolgozókat itthon lehessen tartani, megfelelő - nettó 1000-1100 eurós - bérekre van szükség, legfeljebb 8-9 órás munkanapok mellett, kulturált munkakörülményeket biztosítva."

Smart City 2017

"A 2018-ban induló fejlesztéseknél már kérdéses, hogy be lehet-e fejezni az építkezést 2019 végéig, ezért akkortól válik igazán fontossá a csökkentett áfa jövőjének kérdése. A generálkivitelezők hiánya miatt sok fejlesztő több alvállalkozóra bontja szét a fejlesztést, ami csökkenti a kitettséget, és biztosítja, hogy az építkezés valóban elkészülhessen. A mostani időszak főként az építési engedélyek terén átláthatatlan, ami nem kedvez az új - esetleg külföldi - fejlesztők piacra lépésének. A hazai piacon sokkal nagyobb átláthatóságra lenne szükség.""A smart city jövőképének koncepciója még kidolgozásra vár, ennek fontos kérdése pedig a megújuló energiaforrások rendszerbe történő integrálása. Az épületállomány megújítására egyre több országban ösztönzik adókedvezményekkel és egyszerűsített engedélyezési eljárásokkal a lakosságot, a középületeknél pedig a tulajdonosoknak kellene kezdeményezniük, de Magyarországon erre még nem nagyon van példa."

FM & Office 2017

"Az okosváros egyik alapját az okosépületek adják, melyeknek egyben felhasználóbarátnak is kell lenniük. Az ingatlanfejlesztők ennek ellenére rendszerint nem nagyon keresik a visszajelzést a felhasználóktól arra vonatkozóan, hogy mennyire elégedettek az elkészült épületekkel. Régóta érik a szemléletválás, de eddig nem volt meg az üzleti érdek, szerencsére ez változóban van.""Több mint 700 ezer négyzetméternyi bejelentett irodafejlesztés van jelenleg a budapesti piacon, ami azt jelenti, hogy a következő két-három évben legalább 20 százalékkal bővülhet az állomány. Ennek ellenére túlkínálattól és esetleges piaci lufi kialakulásától nem kell tartanunk, a kereslet ugyanis még mindig jelentősen meghaladja a kínálatot."

"Magyarországon és a régióban a bérlői igények nagyot változtak, egyre nagyobb a hangsúly a dolgozók jólétén, vagyis azon, hogy mit tud adni egy iroda az azt használóknak. Bár mostanra a bérlők is elkezdtek ezzel a témával foglalkozni, de még mindig nem vonják be kellőképpen az embereket ebbe a munkába. Pont azokat a tényezőket nem vizsgálják, hogy a munkavállalók tényleg szeretnének-e a megálmodott eszközökkel dolgozni."