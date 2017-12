Ezért az elismerésért versengenek a világ legnagyobb fejlesztői

Érdekes módon az építészet technológiai fejlődésének sebessége messze elmarad más, az életünket napi szinten, testközelből meghatározó iparágaktól, mint például a távközlés, a számítástechnika vagy az autóipar. Nagyon kevés olyan technológiai fejlesztés történt, amely újdonságként meghonosodott az építőiparban az elmúlt időszakban. Talán a LED világítást és a drótnélküli kommunikációt tudnám leginkább kiemelni. Egyre fontosabb elemei az új épületeinknek a megújuló energiák használatát biztosító napkollektorok, illetve a terjedő napelemek, továbbá az átlagos felhasználó számára nem annyira látványos hővisszanyerő rendszerek. Ugyancsak láthatatlanul válnak az épületeink egyre okosabbá, így az intelligens épületüzemeltetés, a megfelelő számú adatponttól az őket feldolgozó BMS-rendszerekig szintén komoly fejlődést mutattak az elmúlt időben. A közeli jövőben az átlátszó fotóvoltaikus panelekben és az elektromos impulzus hatására sötétedő üvegekben, illetve ezek közös alkalmazásában látok komoly lehetőségeket.Azért, mert látnunk kell, hogy egy épületben igazából az ember az érték. A széleskörű kutatások ijesztő számokat mutatnak a munkahely dolgozóra gyakorolt hatását tekintve: A légszennyezettség évente közel 7 millió ember korai haláláért felelős világszerte, de hasonlóan veszélyes a fizikai inaktivitás is. Az ülőmunkát végző irodai dolgozók többsége számára az ajánlott napi legalább 30 perc mozgás helyett mindössze 6-10 perc, jellemzően könnyebb fizikai aktivitás a jellemző. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatásai szerint évente mintegy 2,7 millió ember halálát okozza világszerte, hogy nem fogyasztanak megfelelő mennyiségű gyümölcsöt és zöldséget - ez globálisan a 10. legveszélyesebb halált okozó rizikófaktor közé sorolható.A dolgozók hatékonyságát leginkább elősegítő modern épületeknél ma már a környezetvédelmi és energiatudatossági követelmények mellett kiemelt szempont, hogy az iroda a munkatársak egészségi állapotára is pozitív hatást gyakoroljon. Az ehhez szükséges jellemzőket már a tervezés során figyelembe kell vennie a fejlesztőknek. A Well Building Standard (WELL) minősítése éppen ezeket a szempontokat vizsgálja és ismeri el, elősegítve, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, "jól létére" és komfortérzetére is kedvező hatással vannak.A WELL minősítése az elkövetkező évek irodapiaci fejlesztéseinél minőségi ugrást jelentenek, amit egy piaci szereplő sem hagyhat figyelmen kívül. A Futureal-csoport a jövőben minden irodaprojekt-fejlesztéskor a Well Building Standard követelményeit tartja szem előtt, így a budapesti Váci úti irodafolyosón épülő Advance Tower, az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett, az M1-M7 autópályák fővárosi bevezető szakasza közelében megvalósuló Budapest ONE, illetve a Corvin-negyedben fejlesztett Corvin 5 irodakomplexumok is ennek szellemében épülnek meg. A Corvin 5 irodaház első üteme Magyarországon első, Európában pedig második épületként kapta meg a nemzetközi WELL Building platina előminősítését. Most, hogy ez az új szemlélet Magyarországot is elérte, felelősségteljesen csak akkor járhat el egy fejlesztő cég, ha az épületeibe érkező vállalatokat meggyőzve, velük közösen gondolja újra a munkahely szerepét.A Corvin 5 irodaház esetében többek közt kiváló minőségű beltéri levegő, szigorú előírások szerint kialakított légtechnikai rendszer, a WELL követelményeinek megfelelő, még magasabb minőségű, rendszeresen ellenőrzött ivóvíz, a hazainál is szigorúbb, nemzetközi akadálymentességi szabványoknak megfelelő kialakítás, komfortos akusztikai tulajdonságok, művészeti alkotások, illetve természetközeli megoldások várják majd a dolgozókat. Itt is fontos leszögezni, hogy ez az új hozzáállás messze nem csak új műszaki megoldásokról szól. Felértékelődik az a közös gondolkodás, amely lebontva a munkafolyamatot, megértve az ott dolgozók valós emberi szükségleteit, iparágtól, vállalti struktúrától vagy beosztástól függetlenül az adott problémára keresi a legjobb megoldást kilépve az eddigi munkahelyi klisékből.A világon eddig több mint 600 épületet regisztrált a WELL Building Institute, amelynek nemzetközi besorolása a dolgozók vagy lakók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az iroda- és lakóépület-fejlesztéseknél. A minősítési rendszerben regisztrált épületeknek ötöde található Európában, szám szerint a legtöbb Franciaországban (40) és az Egyesült Királyságban (24), Magyarország pedig 7, a dolgozói "jóllétet" szem előtt tartó irodakomplexummal szerepel a listán. Lakosságszámra vetítve nemcsak Európa, hanem a világ élvonalába is tartozik Magyarország: a hazai WELL Building-regisztrált épületek aránya az összes érintett európai ország átlagának 2,5-szerese, ami Írország után a második helyet jelenti a kontinensen ebben az összevetésben, de globálisan is a hatodik helyre sorolja Magyarországot, közvetlenül az Egyesült Államok után.A múlt hónapban lehetőségem volt személyesen egyeztetni az International WELL Building Institute vezetőségével, köztük Rick Fedrizzi elnök úrral, akik elmondták, hogy ilyen rapid módon terjedő minősítő rendszer még nem volt korábban az építőiparban. Talán az egyszerűsége ennek a záloga, amely csupán azt adja feladatul, hogy építsünk élhetőbb és egészségesebb munkahelyeket. Egy ilyen alapelvnél nincs kérdés, nem lehet semmilyen részről ellenvetés.A WELL nemzetközi besorolása az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont - levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség - alapján. A minősítési rendszer ugyanakkor a jövőben több elemmel is kibővülhet. A zöld építés legrangosabb szakmai rendezvényén, a Bostonban megrendezett Greenbuild 2017 konferencián és kiállításon elhangzottak szerint akár a munkáltató cégeket is minősíthetné egy hasonló rendszer, ezzel is nagyobb elkötelezettséget indukálva a dolgozói jóllét felé, illetve kibővülhetnek a kritériumok a munkába jutás és a munkahely szélesebb környezetének vizsgálatával, hiszen ezek is komoly kihatással lehetnek a dolgozók egészségére.A Futureal-csoport nem csupán fejleszt, hanem üzemeltet is épületeket, így direkt visszacsatolást kapunk a kollégáktól, illetve már a tervezés során be tudjuk vonni őket, hogy az üzemeltetési szempontokat a kezdetektől figyelembe tudjuk venni. A bérlőink jogosan várják el, hogy egy épületet minél egyszerűbben átláthatóan, ugyanakkor a lehető legolcsóbban üzemeltessenek, így az energiaköltségek minimalizálása mellett a szervízdíjakra is oda kell figyelnünk.Az élőmunka költsége meghatározó az épületek üzemeltetésénél, így például, ha már a tervezésnél odafigyelnek a biztonsági rendszer és a beléptetés - automata beléptetés, digitális látogatómenedzsment - kialakítására a későbbiekben ez jelentősen kedvezőbb költségeket eredményez. Fontos, hogy pontos képünk legyen az épület és ezen belül a bérlők fogyasztásairól, így a megfelelő számú mérési pont alapja egy naprakész és egyértelmű elszámolási rendszernek. Ha tervezőknek el tudjuk magyarázni az üzemeltetés napi munkafolyamatait és megértjük, hogy ezt hogyan tehetjük az épület alakításával hatékonyabbá, már komoly előrelépést tettünk.