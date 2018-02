Fontos személyi változások a hazai ingatlanpiacon

A legújabb technológia újítások nem csupán a költséghatékonyság és precízebb munkavégzés miatt fejlődnek rohamléptekben, hanem az elérhetetlen munkaerő miatt is egyre égetőbb szükség van a munkafolyamatok automatizálására, az élő munkaerő kiváltására. Többek között erről is szó lesz a 2018. április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office konferencián. ÁTTEKINTÉS

Barabás Géza márciustól ügyvezetői pozíciójában lesz felelős az S IMMO magyar portfóliójának eszköz- és ingatlankezeléséért, melyhez főként a Duna két partján található irodaingatlanok tartoznak. 2019 elejéig ebben Sermer Katalin fogja támogatni, aki 2005 óta az S IMMO Hungary vezetője, és 2019. január 31-ig, a nyugdíjba vonulása napjáig, tanácsadói funkciót tölt be. A szakember az utóbbi öt évben a PORREAL Ingatlankezelési Kft. ügyvezető igazgatói posztját töltötte be, egy 20 irodaházból, ipari parkokból, valamint szállodákból álló portfólióért volt felelős, és sikeresen vezetett egy 50 fős csapatot. Ezt megelőzően a first facility Ingatlankezelő Kft.-nél gyűjtött tapasztalatokat ingatlankezelési és pénzügyi vezetőként.A főként tervezéssel, kivitelezéssel, projektmenedzsmenttel és tanácsadással foglalkozó DVM groupnál Sellyei Tamás kap új feladatkört. A Kovács Attila, Czár Balázs, Haberl Péter és Massányi Tibor által fémjelzett cégvezetői csoport 2017-ben egészült ki a szakemberrel, akire már csatlakozásakor komoly felsővezetői feladatok vártak, beleértve a társaság tevékenységi körei és divíziói közötti szinergiák erősítését, valamint azok komplex, minden tematikai átfedést felismerő piaci értékesítését. A sikeres közös munka eredménye a most bejelentett kinevezés, amelynek révén januártól jelentősen bővült Sellyey Tamás feladatköre.