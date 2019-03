Forradalmi átalakulás előtt a hazai építészet

elmondta, hogy a BIM minden cég számára máshogyan fontos attól függően, hogy az egyes folyamatok melyik részében vesznek részt, éppen ezért mindenki a saját módján tudja felhasználni az épületinformációs modellezés pozitívumait, előnyeit.A BIM egyik nagy előnye, hogy valós, tényleges méréseken alapuló adatok támogatják a különböző műveleteket - mondta elIgaz ugyanakkor, hogy a BIM költséges, hosszú távon azonban megtérül a befektetett összeg. Hogy melyik területen, hogyan használják, az a tulajdonoson, vagy az üzemeltetőn is múlhat. Ha például kiegészül ez a technológia egy lézerszkennerrel, az még több hozzáadott értéket teremthet.

hozzátette a BIM előnyei kapcsán, hogy ha valaki rendelkezik ezzel a technológiával, akkor az új lehetőségeket, perspektívákat is teremt számára. Ha egy cég ugyanolyan költséggel tud tervezni mint a versenytársak, de használja a BIM-et, akkor az versenyelőnyt jelenthet a többiekkel szemben. Arra a kérdésre, hogy milyen eszközök lehetnek még hasznosak az iparágban, a szakértő a lézerszkennert és a drónok használatát említette.két lényeges szempontot említett a BIM-mel kapcsolatban. Az egyik az edukáció, vagyis hogy egyre több körben elterjedjen a használata, a másik a BIM-be való befektetés ösztönzése. Elmondta azt is, hogy számukra az egyik legfontosabb a facility management területe, ahol használni tudják a BIM-et, illetve hozzátette, hogy létrejött egy olyan pilot program, ami az FM-et és a BIM-et integrálja. Nagyon hasznos lehet az üzemeltetés során, ha tudják ennek segítségével monitorozni például az energiafelhasználást, vagy jelzéseket tudnak küldeni, ha valamilyen hibát észleltek.az előzőekhez hozzátette, hogy minden projektnél lehet használni a BIM-et, ha megvan rá a szükséges anyagi forrás. A fejlesztők, vagy akár a pénzügyi cégek is tudják ösztönözni ennek a használatát. Egyetértett azzal, hogy az emberek edukációja is nagyon fontos a technológia elterjedésében, addig ugyanis, amíg az egyes szegmensekben nincsenek ugyanazon a tudásszinten az emberek, addig nem lehet ugyanazt a nyelvet beszélni.