Grandiózus ingatlaneladásra készül a Magyar Posta - Ki lehet a vásárló?

BIF LOFT Irodaház 1105 Budapest, Ceglédi út 2. Kiadó terület: 148m2

Átadás:

2008 Év eleje Bérleti díj: 8 - 9 EUR Ajánlatot kérek

BIF LOFT Irodaház (Bihari) 1101 Budapest, Zágrábi utca 1 Kiadó terület: 210m2

Átadás:

2008 Év eleje Bérleti díj: 6.5 - 7 EUR Ajánlatot kérek

A hat épületegységből álló komplexum pályázati kiírása négy épületet tartalmaz, amelyet két változatban és méretben 1,6 vagy 1,2 milliárd forint értékben hirdetnek meg. Az épületegyüttes árának pontos összege attól függ, hogy az új tulajdonos milyen feltételekkel vásárolja meg az ingatlant, amelynek a szakértői vizsgálatok szerint a szerkezete ép, de komoly és költséges felújításra, átalakításra szorul. A Magyar Posta tulajdonrésze egyébként 10 ezer négyzetméternyi területet foglal magában.Ahogy nemrég a Portfolio-nál is foglalkoztunk a témával , az utóbbi időben több nagyvállalat is elkezdte értékesíteni ingatlanjait, amelyhez a mostani piaci környezet kedvező feltételeket teremt.A kiírásban feltételként szerepel az ott működő 100-as posta helyiségeinek három évre történő visszabérlése. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlan használatára és üzemeltetésére vonatkozóan a Magyar Posta és a BIF megállapodást kötött, amely tartalmazza az ingatlan mostani, illetve a postai tulajdoni hányad értékesítése utáni használati megosztását.A BIF működésének eredményéről, ingatlantranzakcióiról és céljairól a Portfolio-nál is rendszeresen foglalkozunk, tavaly év végén dr. Ungár Annával, az igazgatótanács elnökével beszélgettünk a SZIT-té válásról, a Nyugati téri Skála mögé tervezett grandiózus fejlesztési tervekről, és a BIF jövőjéről.