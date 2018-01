Hamarosan indulhat a tervezés a Budai Várban

A volt "Magyar Királyi Pénzügyminisztérium" épülettömbje Fellner Sándor építész 1901-03 évi tervei, és egyéb dokumentumai köztük a 1908-as Fellner album alapján, a "Fortuna-ház" műemléki értékeinek szem előtt tartásával kerül helyreállításra.

Az épületnek rendelkeznie kell: reprezentatív terekkel, konferencia teremmel, tárgyalókkal, a dolgozók befogadásához szükséges mennyiségű és minőségű irodai terekkel, könyvtárral, irattárral, és kiszolgáló helyiségekkel/területekkel (teakonyhák, vizesblokkok, dolgozói étkezdék, büfék, raktárak, épületgépészeti és épületvillamossági helyiségek, parkoló helyek stb.). A cél egy modern irodaépület kialakítása a műemlék eredeti állapotának visszaállítása és értékeinek megtartása mellett, a mai kor "A" kategóriás iroda követelményeinek való megfeleltetéssel.

Már régóta beszédtéma, hogy a kormányzati szervek elavult épületek helyett, modern irodaházakba költözése indokolt lenne. Ennek egyik klasszikus példája a korábbi kormányzati negyed terve volt, ami végül azonban nem valósult meg. A Budai Vár kormányzati funkciója a minisztériumok beköltözésével jelentősen megerősödik majd. De hamarosan egy új kormányzati hub is kialakulhat, az MNB alapítványok által építeni tervezett új irodakomplexum a Váci út mellett szintén egy olyan helyszín lehet, ami sok állami intézményt vagy céget vonzhat a jövőben.

A Várban, a Szentháromság tér, a Hess András tér, a Fortuna köz és az Országház utca által határolt telken található épület megtervezésére írt ki közbeszerzést az NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Kft., a cél az épület modern igényeket kielégítő A-kategóriás irodaházzá történő átalakítása.De a kiírás szerint:A pályázatokat 2018. február 1-ig lehet benyújtani, majd ezt követően a nyertesnek két éve lesz a tervezésre. Az ajánlatot adókkal szembeni követelmény, hogy az elmúlt három lezárt üzleti évben - engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítését is tartalmazó generál tervezési feladatokból - összesen legalább nettó 500 millió forint árbevétele legyen. Az értékelésnél a minőség 85, az ár pedig 50 súlyszámot ér.Mint már mi is többször megírtuk, a kormány még 2015-ben döntött arról, hogy a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium a Budai várba költözik, korábban pedig már a kormányfő és hivatalának Várnegyedbe költözését is bejelentették.