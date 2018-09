Határidőre elkészült a Telekom új székháza

a használatba vételi engedély jogerőre emelkedett, így a bérlő, azaz a Magyar Telekom Nyrt. számára megkezdődhet a bútorozási és beköltözési folyamat.

A portál információi szerint a Market munkatársai az eredeti határidő szerint fejezték be a munkát,A csúszás nélkül végigvitt projektet nagy hajrával fejezte be a kivitelező, a gyártói kapacitáshiány és a munkaerőhiány ugyanis a Marketet sem kerülte el.Ennek részleteiről legutóbb a Market vezérigazgatója, Scheer Sándor beszélt a Portfolio-nak adott interjújában:A most elkészült 104 ezer négyzetméteres irodaház az ország legnagyobb ilyen típusú épülete, alapkövét 2016 novemberében helyezték el - emlékeztet a portál.

A hét-, illetve nyolcemeletes épület felső szintjén az irodák mellett kávézót, valamint tetőteraszt építettek. Az irodákat az alsóbb szinteken open office-ként alakították ki, melyet vezetői szobák, teakonyhák, pihenőrészek osztanak kisebb egységekre. A két kiszolgáló konyha és az 500 fő befogadására alkalmas étterem mellett helyet kapott az épületben egy 300 fős konferenciaközpont és számos tárgyaló is.A nyolcadik emeleten található a fitness központ, a hétemeletes rész tetején pedig futópálya helyezkedik el, körülölelve a belső udvart, itt egy mesterséges tavat is kialakítottak a zöldfelület mellett. A 4500 leendő dolgozó kényelmét szolgálja még a zuhanyzóval és öltözővel ellátott kerékpártároló, valamint a három szintes mélygarázs.

