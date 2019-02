Hiába a növekvő bérleti díjak, mégsem örülhetnek a tulajdonosok

dr. Würsching Péter MRICS bérbeadási igazgató Jones Lang Lasalle Kft. Péter az Erasmus University Rotterdamon szerezte LLM (Legum Magister) Nemzetközi gazdálkodás és kereskedelmi jogi diplomáját, valamint a Miskolci Egyetem Jog- és Államtudományi karán végzett. Jelenleg a JLL Hungary vezetőségi... Tovább »

Az elmúlt években 10-15 százalékkal emelkedtek az irodabérleti díjak a fővárosban, de egyéb, a bérlők szempontjából kedvezőtlen trendek is megfigyelhetők. A 3 éves szerződések kikoptak a rendszerből, a bérbeadók legalább 5 évnyi elköteleződést várnak el a bérlőktől. Egyre kevesebb kedvezménnyel ösztönzik a bérbeadók a bérlőket, így csökkent a bérletidíj-mentes hónapok száma is - mondta elA szakember továbbá azt is hozzátette, hogy a bérlői elvárások is folyamatosan változtak. A bérlők már nem csak a megfelelő lokációt keresik, hanem egyre jobban igénylik azt, hogy az irodaházban különböző addicionális szolgáltatások is elérhetők legyenek, melyek jelentősen megkönnyítik a munkavállalók mindennapjait.A bérletidíj-emelkedésből keletkező többlet nagy része azonban az építési költségek és az építőiparban megfigyelhető munkabér-növekedés miatt nem az irodatulajdonosoknál csapódik le - tette hozzáA megváltozott trendek miatt különösen fontos a tanácsadó cégek szerepe a bérlők tájékoztatásában. A bérleti díjak mellett a keresési idő és a költözési költségek is kétségtelenül nőttek, így a magasabb bérleti árak mellett is többnyire megéri szerződést hosszabbítani. A megemelkedett minőséggel szembeni elvárások mellett a versenyképesség megtartásához fontos a korábbi irodaházak folyamatos fejlesztése - mondta elAz aktuális piaci körülményekre jellemző, hogy a kereslethez képest kevés új irodaterület kerül átadásra, viszont magasak a bérlői igények. Ez megnehezíti a tanácsadók helyzetét, hiszen nehéz gyorsan és megfelelően elhelyezni a bérlőket. Emellett ma már valóban nem elég 6-12 hónappal a tervezett költözés előtt elkezdeni új irodát keresni, inkább 18 vagy akár 24 hónapot kell rászánni a keresésre - emelte ki. Minél magasabbak az elvárások a lokációval, technológiákkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, annál hamarabb - akár 3 évvel korábban - kell ezeket a fejlesztők felé jelezni.Hiába vannak jelenleg a bérbeadók kedvező helyzetben, a hosszútávú célok és kiszámíthatatlan piaci változások miatt lényeges a kompromisszumképesség megtartása az üzemeltetők és ingatlantulajdonosok részéről. A bérlők megtartása érdekében kiemelten fontos emellett az emberi faktor, mint a folytonos személyes kapcsolattartás és a piaci körülmények változásának tudatosítása. A határozott idejű bérleti szerződések miatt ugyanis sok bérlő csak késve szembesül a számára kedvezőtlenebb új irodapiaci feltételekkel - hívta fel a figyelmetA beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a jelenlegi lendület még 2-3 évig ki fog tartani a budapesti irodapiacon és a feltételek továbbra is a bérbeadóknak kedveznek majd.