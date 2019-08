Így áll Budapest a zöld irodák terén

BudaPart City 1117 Budapest, Dombóvári út 26 Kiadó terület: 17220m2

A BREEAM a legelsőként kifejlesztett környezettudatos épület-tanúsítási rendszer, amely kereskedelmi, iroda- és ipari épületekre vonatkozik. Olyan épületek fejlesztését bátorítja, amelyek kevesebb energia felhasználásával üzemelnek. A minősítés szintjei az alábbiak lehetnek: megfelelt (pass), jó (good), nagyon jó (very good), kitűnő (excellent), illetve kiemelkedő (outstanding).



A LEED minősítés szintén a környezetvédelmi szempontokra koncentrál, a megfelelő energia-, és anyagfelhasználásra, illetve a belső környezet minőségére. Az minősítés során megszerezhető kategória lehet a Certified, Silver, Gold vagy Platinum tanúsítványok egyike.



A WELL (Well Building Standard) minősítés az International Well Building Institute nemzetközi minősítése, amely nyolc különböző szempont szerint értékeli az épületeket, hogy azok ne csupán a környezettudatosságnak megfelelően legyenek a legmodernebbek, de a dolgozók közérzetére és egészségi állapotára is pozitív hatást gyakoroljanak.

Számos irodaház építését fejezték be a hazai piacon 2018-ban, ugyanakkor csupán három olyan irodaház és egy irodatér szerepel a Colliers adatbázisában, amely a teljesen új épületeknek járó LEED minősítést megkaphatta, ezek összterülete mintegy 82 ezer négyzetmétert tesz ki. Van továbbá 14 (közülük 10 még 2018 előtt készült el) olyan épület is Budapesten, amely átmeneti BREEAM minősítést szerezett, ezek ugyanakkor még nem tartoznak a zöld irodaháznak nevezett épületek közé.A már meglévő épületek is szerezhetnek zöld tanúsítványt, tavaly összesen 15 irodaház kaphatott ilyet, egy LEED, és 14 BREEAM minősítést adtak ki ebben a a kategóriában, ez a körülbelül 217 ezer négyzetméternyi irodaterület jelentős bővülésnek számít a korábbi évekhez képest. Ezen felül a tanúsítást szerzett ipari ingatlanok száma is jelentősen növekedett, 3 új épület LEED, illetve egy már meglévő épület kaphatott BREEAM minősítést.

A zöld minősítést kapott irodaépületek száma és összes alapterülete Budapesten, forrás: Colliers International

A budapesti modern irodaállomány körülbelül egyharmada rendelkezik valamelyik zöld minősítéssel, elnézve azonban a teljes irodaállományt már nem annyira kedvező a kép, csupán 66 ilyen minősített épület van a fővárosban, ami a teljes állomány 15 százalékát teszi ki.

A kiadott zöld minősítések aránya a budapesti irodapiacon, forrás: Colliers International

Várakozások 2019-ben

A jelenlegi irodafejlesztési hajrában körülbelül 500 ezer négyzetméternyi terület áll építés alatt (beleértve a saját tulajdonlású épületeket is) ezek mindegyike valamely zöld tanúsítvány megszerzését tűzte ki célul. Ami a WELL tanúsítványokat illeti, (elsősorban a dolgozók egészségére, jólétére és a well-beingre koncentráló követelményeket jelenti) egyelőre még csak előminősítésre van példa a piacon, viszont egyre több és több azoknak a fejlesztőknek a száma, akik a WELL minősítés megszerzésére törekednek és ennek megfelelően - kiegészítve ezt valamely zöld tanúsítvánnyal - szeretnék átadni az új irodaházat.