Így kell szakmunkást szerezni egy építkezésre!

Dr. Lovas Tamás egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar Lovas Tamás a BME Építőmérnöki karán végzett 1999-ben, PhD fokozatát 2005-ben szerezte, 2009-től egyetemi docensként dolgozik a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéken. Kutatási területe a lézerszkennelési eljárások... Tovább »

Czinege Attila ellenőrzési szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Czinege Attila jelenleg a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója, a szervezetnél 1997-től dolgozik, 2016-tól foglalja el jelenlegi pozícióját. Korábban a Nagyiváni Művelődési Központ és a Nagyiváni Általános Iskola munkatársa... Tovább »

Mit csináljunk, ha idegen furgont látunk reggel hatkor az építkezésünk közelében? Ráadásul a mi embereink is ott ólálkodnak körülötte. Nehéz ügy, mert nyilvánvalóan magasabb órabért ajánlanak nekik - és többen el is mennek így a cégünktől. Előbb kellett volna felébredni és átgondoltabban kellett volna felkészülni a munkaerő megtartására. Vagyis nem szerezni kell, hanem elérni, hogy ne is vágyjon máshová.Szerencsére egyre több építőipari cég folytat jó gyakorlatot és megértette, hogy ma ezen múlik a vállalat fennmaradása és - részben az erősen megemelt bérekkel és juttatásokkal - költ is erre. Ahol viszont még nem ez a helyzet, ott érdemes elgondolkodni és a döntéshozóknak leginkább eljönni az Építőipar 2019 című konferenciánkra (május 8. Marriott Hotel), mert első kézből kaphatnak recepteket és valós információt a különféle munkaerő szervezési megoldásokról.A legújabb vállalati programokról, a szakmunkások jövedelmi kilátásairól és az építőipari cégeket érintő adóváltozásokról is szó esik majd. Mindhárom téma meghatározó lesz abban, hogy sikerül-e talpon maradnia egy-egy tervező, kivitelező vagy építőipari alapanyag gyártó vállalatnak.A munkaerőpiac várható alakulásárólmond fontos részleteket. Az építőipari vállalkozások ellenőrzése is előtérbe kerüla beszámolójában. Arról, hogy a változásokat miként érdemes kezelni és milyen megoldásokkal lehet nem egyszerűen csak túlélni, hanem még fejlődni is,fog beszélni.A szakértők szerint az ágazat idén várhatóan 25-30 százalékkal növekszik majd. Az újlakás-átadási hullám fogja húzni az építőipart 2019-ben, legalább 25 ezer lakás átadására lehet számítani.Emellett a budapesti irodapiacon 700 ezer négyzetméter fejlesztés megvalósítási fázisba ért, ami szintén érdemi átadási hullámot eredményez majd a következő 1-2 évben, számottevően növelve a jelenlegi, 3,6 millió négyzetméteres állományt.Horváth András, a Takarékbank elemzője szerint (akit az MTI is idézett) ugyan az építőipar foglalkoztatotti létszáma történelmi csúcson van, de a bővülés jelentős részét képzetlen munkaerő adta, ami egyelőre tovább nehezíti a kivitelezések teljesítését. Ugyanakkor látszik, hogy ez a feszültség is oldódik, és egyre magasabb fokozatra képes kapcsolni az iparág. Más szakértők osztották azt a véleményét, hogy további béremelkedés és fehéredés jön az építőiparban a következő években.