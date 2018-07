Ilyen lesz a Facebook vadonatúj londoni központja

London irodapiaca

A jó közlekedési kapcsolatok és a fiatalos környezet miatt egyre több cég választja székhelyéül a King's Cross-t, ezúttal a Facebook döntött úgy, hogy ott hozza létre londoni központját. Az épületet a legmodernebb megoldásokkal szerelik fel, amelynek külön érdekessége a tetejére tervezett hatalmas kert. A leendő épület formájáról ide kattintva láthatunk képeket.London irodapiacával a Brexit kapcsán sokat foglalkoztunk korábban abból a szempontból, hogy vajon milyen hatása lesz a bérleti díjakra annak, ha egyszerre több világcég is más európai városba helyezi át központját. Bár valóban volt olyan cég aki ezt megtette, a többség - ahogy a Facebook mostani példája is mutatja - továbbra is a brit fővárosban tervezi a jövőjét, éppen ezért a londoni irodapiac bérleti díjai még mindig a világ legdrágábbjai közé tartoznak.