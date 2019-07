Ismeretlen cseh fejlesztő építhet gigaprojektet az Árpád hídnál

Balance Hall 1139 Budapest, Váci út 99. Kiadó terület: 6530m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 14.5 - 16 EUR Ajánlatot kérek

Egy hatalmas irodaprojektet tervezve jelent meg a magyar piacon a cseh fejlesztő cég, egy mintegy 2 hektáros területet vásárolt az Árpád híd pesti hídfőjének közvetlen közelében. A Süllő névre keresztelt projekt mintegy 80 ezer négyzetméternyi irodát foglal magába, és a bejelentés alapján 2 év múlva el is kezdenék az építkezést. Az irodaházat további két év alatt fejeznék be, egyelőre azonban, a piaci információink szerint nem rendelkezik építési engedéllyel a fejlesztő. A projekt értéke mintegy 49 milliárd forintnak megfelelő eurót tesz ki."A magyarországi csatlakozással csoportunk már egy negyedik országban is jelen lesz" - mondtaA cseh cég leginkább a szerb és lengyel piacon aktív, illetve saját hazájukban főként lakóparkokat építenek, több mint 100 lakásprojekt átadása köthető a nevükhöz, de ők építették a Luka bevásárlóközpontot is Prágában.Az Árpád híd környéken már folyamatban van az Agora 136 ezer négyzetméteres fejlesztése, a Nordic Light három irodaegyüttese összesen mintegy 40 ezer négyzetméteren és egy egyelőre még beépítetlen telken a New Age elnevezésű irodaprojekt a CPI fejlesztésében. Ehhez adódik hozzá a mostani 80 ezer négyzetméteres irodafejlesztés, a Süllő és Visegrádi utca találkozásánál, ahol eddig egy fedetlen parkolót üzemeltettek, ami a tulajdonosváltás miatt korábban bezárt, augusztus közepétől azonban újra megnyithat a projekt elindulásáig. Háttérinformációink alapján a terület korábban az Iberostar Grand Hotelt is fejlesztő Masaveu Internacional spanyol cég tulajdonában volt.