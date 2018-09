Jelentős bővülés történt a Graphisoft Parkban (képek)

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

A 20 ezer négyzetméternyi új terület döntő részét az eddigi legjelentősebb bérlő, az SAP vette igénybe, ami így már 21 ezer négyzetméternyi területet bérel. A bővítés mellett elkészült a Startup House is, amely kis cégeknek és a Graphisoft Park menedzsmentjének biztosít teret. Ezen kívül átadták a déli parkrészt is, amely az új irodaterületek mellett egy kollégiumnak is helyet ad. Az irodapark a mostanihoz hasonló mértékben legutóbb 2006-ban bővült, akkor leginkább a Microsoft és az SAP igényei alapján közel 13 ezer négyzetméter új irodaterületet építettek.Az új irodáknál is érvényes volt az az irányelv, hogy az épületek magassága nem haladhatja meg a park fáiét és a beépítés is alacsony maradt. A gépkocsiparkolók a föld alá kerültek, hogy a felszínen továbbra is a zöld domináljon.Az észak-budai irodakomplexum bérlői között van a Microsoft, a Canon, 2005 óta az SAP, a gyógyszeripari Servier - melynek ez az első Franciaországon kívüli kutatólaborja -, a Silicon Labs, valamint az elektronikus aláírási rendszert kínáló, magyar Microsec Zrt. is.A Graphisoft Park, a vállalatok mellett, 2014 óta két nemzetközi egyetemnek is helyet ad. Az IBS (International Business School) és a Bojár Gábor alapította AIT (Aquincum Institute of Technology) diákjai is a parkban tanulnak.