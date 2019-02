Karaktergyilkosság készül az egyik legnagyobb hazai piacon

A fejlesztőknek és a bérbeadóknak fel van adva a lecke: úgy kell terveztetni az épületeket, hogy hibrid tereket vagy egész szinteket lehessen kialakítani. Egyidejűleg legyenek normál, hosszú távra kiadott területek, óradíjas helyiségek, tárgyalók és persze külön co-working szigetek vagy akár egész szintek. Nagyon rugalmas térszerkezet kell, mert előfordulhat, hogy nem egy tanácsadó cég, hanem mondjuk egy klinika veszi ki a területet, márpedig egy ilyen bérlőnek nagyon speciális igényei vannak.

Co-working irodaközpontok száma térségünk fővárosaiban

Mi a helyzet most? Az irodapiac 90 százalékát adó Budapesten a jól megszokott irodaházak vannak többségben, de már látszik, hogy növekszik az igény a hibrid kialakításra. Eközben folyamatosan emelkedik a nem irodaházakban bérelhető co-working területek aránya. A Colliers International friss jelentése szerint jelenleg 30 helyen összesen 20 ezer négyzetméternyi co-working területet lehet igénybe venni.

Sokáig csak Budapesten lehetett úgynevezett szolgáltatott irodákat bérelni pár órára vagy tárgyalót kivenni egy fél órára, esetleg székhelyszolgáltatást és virtuális vagy valós titkárságot kérni. Szerencsére terjedőben van a co-working jó pár vidéki városunkban is. Van, ahol három ilyen működik, főleg startup cégek és egyéni vállalkozók fordulnak meg ezekben. Egyelőre Debrecen, Szeged, Győr, Pécs és Székesfehérvár állnak a lista élén. Érdekes, hogy például Gárdonyban és Lovasberényben is igénybe vehetünk ilyeneket.A kávéházakból tehát lassacskán munkára jobban alkalmas terekbe költöznek a startup cégek és az egyéni vállalkozók, részben azért, mert itt a társasági élet mellett üzleti kapcsolatépítésre is lehetőség nyílik. Úgy tudjuk, hogy néhány multi maga is delegál egy-két embert az ilyen irodákba, ezek pár hétig dolgoznak ott és a tehetségek feltérképezése a feladatuk.Vannak fejlesztők, amelyek egyes projektjeikben az átlagnál máris sokkal nagyobb teret adnak a különféle alternatív irodakialakításoknak. A Horizon Development a budapesti Szervita téren épülő vegyes funkciójú komplexumában 8,5 ezer négyzetméterről állapodott meg a SPACES nevű céggel, amelyik tulajdonképpen a korábban nálunk is gyökeret vert Regus márkához hasonlóan különféle alternatív irodaterületeket ad bérbe kisebb-nagyobb cégeknek.

A co-working irodák összes mérete és a teljes irodaállományhoz viszonyított aránya térségünk fővárosaiban

NWO - 8 központ

Regus - 8 központ

DBH - 3 központ

Hubert Abt, a közép-európai fővárosokban gyors terjeszkedést remélő és alternatív irodabérlési formákban utazó New Work Offices (NWO)vezérigazgatója szerint a teljes irodaállományhoz viszonyítva még elenyésző a co-working terület, de nagyon gyorsan gyarapszik. Már a nagyvállalatok is rájöttek, hogy sokkal rugalmasabban kell kezelniük területi igényeiket. Az NWO jelenleg négy fővárosban összesen 16 co-working központot üzemeltet 45 ezer négyzetméteren. Budapesten 8 helyszínen vannak jelen.forrás: cégközlésekMás megkérdezett mellett ő sem zárta ki, hogy pár éven belül a nagy bérlők egyszerre kétféle bérterületet is fenntarthatnak ugyanabban az irodaházban: vagy úgy, hogy külön szintet kérnek vagy úgy, hogy a már meglévő nagy területükből kialakítanak egy co-working részt, amit külön is kezelnek és akár partnereiknek albérletbe adnak.

Hot desk árak térségünk fővárosaiban (EUR/hó)

A CMS és a Colliers nem régen 72 nagy vállalati ügyfelet kérdezett meg arról, hogy miként használják meglévő irodaterületüket. Még mindig sokan mondták, hogy elég nagy a fix asztalok aránya, de egyre több cégnél van már hot desk, vagyis csak alkalmi igénybevétel. Ezen kívül mind többen kombinálják az úgynevezett tevékenység alapú területfoglalást, az otthonról végzett munkát és az IT vállalatoknál szinte már előírásnak számító agilis együttműködést.