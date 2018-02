Kiderült, ki adhatja bérbe a budai irodaházat

Fáy 85 - további információért kattints a képre!

A ONE Business Park a XI. kerületben az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett épül, több ütemben, a 68 ezer négyzetméteres irodapark első üteme közel 25 ezer négyzetméter bérelhető irodaterületet és 2600 négyzetméter kereskedelmi és szolgáltató egységet tartalmaz, a várható elkészülése 2019 második fele.A dél-budai piacon nem ez az egyetlen folyamatban lévő projekt, a BudaPart keretében irodaházakat és lakóingatlanokat is fejlesztenek, épül a Mol székháza, illetve az Infopark C irodaháza, továbbá nem olyan régen került átadásra az Office Garden III épülete. Ezeken kívül a térség megújulásához hozzájárulhat az elkészülést követően az Etele Pláza is. A dél-budai irodapiacon valamivel több, mint 3 százalékos az üresedési ráta, az átlagos havi négyzetméterenkénti bérleti díj pedig 12-16 euró (3700-5000 forint) között alakul.