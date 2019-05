Kitört az alternatív forradalom a magyar nagyvárosokban

Debrecenben már 2015 óta működik anevű intézmény a belvárosi Nagytemplomhoz közel. Közösségi lakásirodának mondja magát, egész napra 10000 Ft-ot kérnek, egy rövidebb megbeszélést már 3000 forintért is megtarthatunk. Egy évvel később indult az, ott egy mobil munkaállomás napi 2600 Ft, egész hónapra 30 ezer forint a tarifa.

Egy munkaállomás havi díj sávja térségünk fővárosaiban (euroban)

A jövő munkahelyeiről is sok ötlethez juthatsz a június 4-én sorra kerülő konferenciánkon. Ne szalaszd el, már most foglalj helyet! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A vállalkozásfejlesztés áll a középpontban a szegedi-nál és anevű helyen is. Utóbbinál 3000 forintos a napijegy, sok rendezvényt is tartanak. Ebben nem különböznek a legtöbb közösségi irodától, zömük igyekszik céges workshopokat, meetupokat és továbbképzéseket, üzleti találkozókat összehozni. A Kapcában erős a gasztro vonal is, bistro és kávézó is rendelkezésre áll.A keleti országrészben Nyíregyháza a legolcsóbb ezen a fronton, azcsupán 1500 Ft-ot kér egy napra. Az is érdekesség, hogy - más vidéki co-working irodáktól eltérően - ez a központ egy nagyobb klasszikus irodaházban van. A miskolcinyíltan a fővárosi és a vidéki co-working irodák árai közé lőtte be sajátjait. Két éve indultak és népszerűségük növekvőben van.

Co-working irodák száma térségünk fővárosaiban

Székesfehérváron húzós, 36 ezer forintos a fix állomás havi díja a. Kezdő vállalkozóknak kifejezetten jól jöhet a mentor programjuk, az általános ismeretek mellett például hatékony időgazdálkodást is tanulhatnak ott. A pécsiegy régebbi, felújított lakóépületben fogadja a fiatal bérlőket, itt sem drága, mindössze 1700 forint a napijegy. Győrben, anevű irodában találtuk a legdrágább napi bérleti díjat, ott 3500-4000 forintot kell leszurkolni. Tárgyaló és rendezvényterem foglalható és full-os a catering és az informatikai háttér.A klasszikus irodaházak üzemeltetői közül egyre többen gondolkodnak el azon, hogy vagy co-workinges vagy óradíjas területtel színesítik a palettájukat egy adott házon belül. Az óradíjas változatot nagyobb globális láncok részesítik előnyben, de már az sem ritka, hogy ezek a láncok az általuk bérbe vett nagyobb, akár 2-3 ezer négyzetméternyi területen egyszerre kínálnak óradíjas és co-working szolgáltatást. Üzemeltetői szempontból természetesen kockázatosabb a hibrid megoldás, hiszen így erősebb a cash-flow hullámzása. Vannak ugyanakkor bankok, például az UniCredit, amelyik fantáziát lát abban is, hogy az egész, több ezer négyzetméteres terület alternatív irodai hasznosítású legyen. Budapesten a Szervita téri épülő komplexumban a SPACES valósíthatja meg koncepcióját, itt ez a bank a finanszírozó.A co-working irodák már a közeljövőben nagyobb arányban lesznek jelen a klasszikus irodaházakban. Ezt a Portfolio által minap rendezett FM & Office konferencián is kiemelte több előadó és a panelbeszélgetések résztvevői közül több is hangoztatta. A co-working módszer eleinte lakóházak alsó, többnyire utcáról jól megközelíthető szintjein terjedt, majd idővel beköltözött jó pár budapesti irodaházba is.

Az összes co-working terület (baloldali ábra, nm) és a co-working terület aránya (%) a teljes irodaállományban (jobboldali ábra)

A vidéki irodapiacon csak mostanában igyekeznek kielégíteni a különféle bérlői igényeket. Debrecenben pár hónapja adták át az első, igazán nagy "A" kategóriás irodaházat, a Forest Office nevű ingatlant, ahol kb. 14 euro/nm a havi bérleti díj. A Lion Office Centerben 10, a 2007-ben épült Debrecen Fórum irodaházban kb. 11 eurót kérnek négyzetméterenként.Szegeden is megmozdult valami, hiszen az ottani első, "A" kategóriás irodaház (EPAM BC) után két kisebb, 4-8 ezer négyzetméteres is előkészítés alatt van. "A Center Point és a Vásárhelyi Pál utcai létesítmények már hirdetik magukat, de még nem történt kapavágás" - mondta a Portfolionak Szénási-Laoubi Leila, a Proinvest Befektetési és Ingatlanfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója. Szerinte akkor lesz újabb, nagyobb méretű első osztályú irodaház a városban, ha betelepül egy nagy nemzetközi cég. Tapasztalatai szerint jelentősebb előbérlet nélkül vidéken a bankok nem finanszíroznak ilyenfajta projekteket.