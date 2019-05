"Kulcs helyett volt a mágneskártya, majd a kamerák" - Mi jön még az irodákban?

Egy ingatlan üzemeltetési költsége az építési költség 10-szeresét is elérheti, az épület 30-50 éves fennállása alatt, ha az üzemeltetésen akár csak pár százalékot megspórolhatunk az is nagymértékű költségcsökkentést jelent. A karbantartást, az eszközmenedzsmentet úgy lehet támogatni, hogy minden információ, és 3D-s modell egy hordozható eszközön, például táblagépen a helyszínen is elérhető, így a kollégák, akik végzik a felmérést azonnal látják a szükséges adatokat.

azt mutatta be, hogy milyen már meglévő megoldás van az üzemeltetési költségek csökkentésére.Amennyiben a kolléga fel is viszi a rendszerbe a helyszínen látottakat, akkor az később is elérhető, vagyis nem kell újra kimenni a terepre, ha újabb információra lenne szükség. A szakértő bemutatta, hogy hogyan működik egy lézerszkenner, milyen előnyökkel jár a használata. Egyrészt egy 3D-s képet készít, másrészt egy hőképet, amivel lehet látni, ha pl. csőtörés van. Már az épület használata során is lehet olyan méréseket készíteni, ami lehetővé teszi, hogy ne fúrjanak oda, ahol már fut egy csővezeték. További nagy előnye a digitalizált rendszernek, hogy minden elem, amit felvisznek a helyszínen, ugyanaz elérhető lesz bárhol egy böngészőben is.

Hol tart most a Telekom?

Több mint 10 éve álmodtuk meg, hogy szeretnénk egy helyre csoportosítani az összes kollégát, 2-3 éve kialakítottunk egy 150 fő leültetésére alkalmas irodaterületet 6-800 fő dolgozott rotálva, ezzel szerettük volna megtapasztalni, hogy hogyan működhetnek az osztott, rugalmas irodaterek. 2018 szeptember 1-én vettük birtokba a Telekom-székházat, októbertől napi 150 embert kellett beköltöztetni. Kihívás volt, hogy az odaérkező kollégák csak kevés része dolgozott nyitott irodatérben korábban, és hozzá kell tenni, hogy bár már készen volt a ház, de a kellemesebb környezetet biztosító elemek (növények, paravánok stb.) még nem álltak rendelkezésre. Ezután rendezvényeket, eseményeket szerveztünk, hogy ezáltal be tudják lakni a házat a kollégák.

2018 szeptemberében készült el a Telekom-székház, ami Magyarország legnagyobb egy tömbben épült irodaháza. Jelenleg majdnem 4500 kolléga dolgozik a székházban. Az utólagos munkálatok még nem fejeződtek be teljesen, a nyolcadik emeleten még a felsővezetők irodáit alakítják, ugyanitt ma nyitották meg a közel 800 négyzetméteres fitnesz részt.beszámolt róla, hogy milyen folyamat után juthatott el a vállalat oda, hogy az összes divízióját egy helyre csoportosítsa.A szakember azt is hozzátette, hogy az is komoly kihívást jelent, hogy szenzorokkal felszerelt épületben mindenki látja, például hogy milyen a hőmérséklet, a páratartalom az adott irodában, így a pontos igényeiket is jobban meg tudják fogalmazni a dolgozók, ami viszont több panaszt jelent. Mivel tudják, hogy nem fognak kiköltözni az új irodaházból, mindenre érzékenyebben reagálnak, mert tudják, hogy hosszú távra kell tervezni. Duchaj Péter a Telekom birtokában álló nyaralók eladásáról is beszélt, megvizsgálták, hogy milyen kihasználtsággal vannak ezek a piacon, a legszükségesebbeket ha kell visszabérlik, a többit viszont eladják. A kiárusításról korábban a Portfolio be is számolt:

A funkció már kevés!

A beépített elektromos eszközök ma már elvárás a bérlők felől, ezért is épül be annyi eszköz, valamint azért, mert a kész házat is ezek segítségével lehet megismerni és adatokat gyűjteni róla. A wellbeing szolgáltatások körét napról-napra bővítjük, de maga a közösségépítés, a valahova tartozás érzését is igyekszünk erősíteni - mondta elA technológiai lehetőségek ellenére például a bérlőinknek ma is van igényük recepciósra, így mi inkább a concierge irányába indultunk el, vagyis a recepción elérhető szolgáltatások kibővítésére törekszünk. Emellett próbáljuk a környezeti szinergiákat is kihasználni, mint például az applikáción keresztül rendelhető étel a Westend kínálatából. Ez azonban házanként más és más, fel kell mérni az igényeket. Egy irodánál a lokáció valóban fontos, de mindez csak a megfelelő szolgáltatásokkal kiegészítve működik - tette hozzáA proptech egy természetes folyamat, ami az informatikának köszönhetően mostanra jobban előtérbe került. Érdemes azt is megnézni, hogy a kivitelezési költségekben mekkora arányt képvisel az elektronika. Eddig a gépészet jelentette a legnagyobb költséget, de az elektromos rész költségaránya egyre növekszik, bizonyos esetekben elérte már a gépészetet, ugyanis egyre több dolgot építünk be az épületekbe - hívta fel a figyelmet, aki a co-working kapcsán hozzátette, hogy az olyan jellegű fejlesztések gátja a bizonytalan cashflow, ami a finanszírozás oldaláról jelent kockázatokat.

FM & Office Konferencia (galéria, 15 kép)

Technikai megoldásokat eddig is alkalmaztunk, csak nem proptechnek hívtuk. 10-12 éve például a különböző minősítések kezdetek bejönni a piacra, amik mára teljesen általánosan beépültek a rendszerbe, így valószínű, hogy a proptech kapcsán is ez lesz. Ha egy fejlesztésnél már csak a fitout van hátra sokkal nagyobbak a kötöttségek, vagyis nehezebben tudnak alkalmazkodni a váratlan bérlői igényekhez - mondta elA Szabadság téri házunknál mi is egy komoly fejlesztés előtt állunk, melynek során a mostani épületben 40 százalékkal több embernek tudunk majd helyet biztosítani a rugalmas munkavégzés miatt. A co-working szolgáltatók dinamikus növekedési fázisban vannak, ami azzal magyarázható, hogy a szervezetek egyre rugalmasabbak, amihez rugalmas munkaterek kellenek, de ugyanez a válságok során is előnyt jelenthet, ha csökkenteni kell az irodaterületet. Banki szempontból viszont a kompromisszumos kockázatokat kell figyelembe venni a finanszírozásnál - mondta elÉrdemes megnézni, hogy a bérlői kényelemhez mennyiben járulnak hozzá az alkalmazott technológiák. Kezdetben a kulcs helyett volt mágneskártya, majd a kamerák, aztán a rendszámfelismerés, de a kör egyre jobban kibővül, éppen ezért érdemes felülvizsgálni azt, hogy mi az, amit a technológia lehetővé tesz, és mi az, amit a bérlő valóban használni fog - hívta fel a figyelmet. A szakértő hozzátette, hogy a co-working és a szolgáltatott irodák területén pár éve elindult trend most ér el Magyarországra. Ez a trend nemcsak Európában, hanem Amerikában és Ázsiában is erős. Azok a cégek keresik az ilyen megoldásokat, akiknek rugalmas terekre van szükségük. Ma már nemcsak a CBD-ben, hanem külvárosokban is vannak szolgáltatott irodák, vagyis ebben a szegmensben is megindult a differenciálódás és egyre nagyobb a verseny. A co-working a vidéki egyetemi városokban is fontos lenne, ott ugyanis sok a kis cég, akik nem tudnak irodaházat bérelni - tette hozzá a szakember.