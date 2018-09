Külföldi óriások vásárolják fel Budapestet: 2018 eddigi legnagyobb vételei

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Időrendi sorrendben gyűjtöttünk össze néhányat a legnagyobb ingatlanpiaci vételek közül, főként azokból válogatva, amelyek Budapesten köttettek. Wing Zrt. vásárolta meg az EuroCenter Óbuda Üzletközpontot, az épület mintegy 23 ezer négyzetméter alapterületű és 2000-ben nyitotta meg kapuit. A tranzakció része volt két szombathelyi kiskereskedelmi ingatlan is, a Family Center bevásárlóközpont és a Praktiker barkácsáruház, az ügyletet a Sberbank Magyarország Zrt. finanszírozta, az adásvétel összegét nem hozták nyilvánosságra. Revetas (közép-európai régióra specializálódott ingatlan-befektetési vállalat), a Goldman Sachs Asset Management által kezelt alapokkal közösen vásárolta meg a magyar központú régiós ingatlanfejlesztés egyik ikonikus cégét a TriGranitot a TPG Real Estate-től. A felek a tranzakció részleteit nem hozták nyilvánosságra. A 173 ezer bruttó bérbeadható területű eszközökből álló közép-európai TriGranit portfolió irodaházakból, három A-kategóriás fejlesztés alatt lévő (pipeline) irodaprojektből áll. A teljes eszközérték a bruttó fejlesztési értékkel együtt meghaladja a 450 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 146 milliárd forint).Nyáron vásárolta meg a Rákóczi híd budai lábánál található Infopark D irodaházat a Wing, a finanszírozást a HypoNoe Bank AG segítette. Bár a tranzakció összege nem szerepelt a cég akkori közleményében, annyit lehet tudni, hogy a cég a Gladiátor Alapkezelő Zrt. által képviselt Gladiátor II. Ingatlan Befektetési Alapon keresztül vásárolta meg az Infopark D Irodaházat, és az akvizíció finanszírozására a Gladiátor II. Ingatlan Befektetési Alapírt alá a HypoNoe Bank AG.-val.

Kép forrása: Wing

Három vállalat, a Wing Zrt. , a Morgan Stanley Real Estate Investing és az osztrák bevásárlóközpont-specialista CC Real alkotta konzorcium értékesítette idén nyáron a MOM Parkot, melynek új tulajdonosa az OTP Ingatlanbefektetési Alap lett. Az épületben közel 18 ezer négyzetméternyi irodaterület és több mint 30 ezer négyzetméternyi jól kiadható üzlethelyiség is helyet kap. Bár az adásvétel összegéről nem lehet tudni, vélhetően tízmilliárd forintos nagyságrendről volt szó, ugyanis a bevásárlóközpontotamiben persze lehet más is MOM Parkon kívül, de a korábbi beszámolókból az látszik, hogy az összeg nagy részét ez teszi ki.

Kép forrása: MTI/Róka László

A Váci úti Promenade Gardens irodaház is új tulajdonoshoz került nem is olyan régen, a 97 százalékos bérbeadottság mellett üzemelő irodaházat Erste Ingatlan Alap vásárolta meg a fejlesztő Horizon Developmenttől. Ugyan nem lehet tudni pontosan a 25 ezer négyzetméter alapterületű épület vételárát, a bérbeadottság, a jellemző bérleti díjak és hozamszintek alapján nagyságrendileg megbecsülhető a vételár. A Cushman & Wakefield legutóbbi tanulmánya szerint a Váci úti irodafolyosó 'A' kategóriás épületeinél 15,25 euró a jellemző bérleti díj négyzetméterenként havonta. Ugyanebben a kategóriában a jelenlegi hozamszintek 6 százalék körül alakulnak, a 97 százalékos bérbeadottság alapjánHa az előbérleti szerződések alacsonyabb bérleti díjról szólnak, (14 euró havonta) akkor az ár ennek megfelelően 70 millió euró, vagyis 22,7 milliárd forint alá is lecsökkenhetett.

Kép forrása: Horizon Dvelopment

Skanska eladta a két épületből álló Mill Park irodakomplexumát az Erste Asset Management GmbH egyik leányvállalata, az Erste Alapkezelő Zrt. ingatlanalap számára.az elméleti 14,5 eurós átlag havi bérleti díjjal kalkulálva ez mintegy 6,25%-os hozamszintet jelent. A XI. kerületben álló Mill Park irodaház összesen 36 ezer négyzetméternyi bérelhető irodaterülettel rendelkezik, az épület átadására idén augusztusban került sor.

Kép forrása: Skanska

Pár nappal írtunk a bejelentésről, hogy a Mammut 1 és Mammut 2 bevásárlóközpontokat egy dél-afrikai ingatlanbefektető, a NEPI Rockcastle vásárolta meg. Az 56,5 ezer négyzetméteres bruttó bérbe adható területű bevásárlóközpontértmindenféle finanszírozási segítség nélkül. A cég egy évvel ezelőtt vásárolta meg az Aréna Plázát forintban számolva szinte ugyanekkora összegért, a két bevásárlóközponttal Budapesten ők váltak a legnagyobb plázatulajdonossá.