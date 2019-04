Látványos ábrán mutatjuk meg, mennyi iroda épül egyszerre Budapesten

Részletekért kattints ide

A budapesti irodapiacot rendkívül élénk fejlesztési aktivitás jellemzi, 2018 végén közel 480 ezer négyzetméter új irodaterület kivitelezése volt folyamatban, amely az elkövetkező 2-3 évben fog megjelenni új kínálatként a piacon. Ezen épületek elkészültével összességében a 2018 végén meglévő budapesti modern irodaállomány 13 százalékának megfelelő új irodaterület jelenik majd meg. A 2018 végi adatok alapján 2019-re 126 ezer négyzetméter új iroda átadása várható és ezen irodaterületek 44 százalékát már előbérleti szerződésekkel lekötötték a bérlők. A 2019-re várt átadások aránylag magas előbérleti arányából kiindulva, idén is folytatódhat a kihasználatlansági ráta csökkenése, amit a BRF idei első negyedéves elemzése is alátámaszt.Újabb fejlesztések elindulásával, illetve a folyamatban levő építkezések esetleges csúszásával a 2020-as és 2021-es átadások volumene várhatóan még növekedhet a következő negyedévek során. 2021-es várható átadással egyelőre három irodaprojekt kivitelezése folyik, ezek közül kettő tulajdonos általi használatra készül, egy pedig a bérlő igényei szerint épülő (built-to-suit) irodaház.A Váci úti irodafolyosón túl a Dél-Buda és a nem központi Pest alpiacokon jelentős irodafejlesztési aktivitás mutatkozik, továbbá a Pest központ alpiacon is számottevő új irodaterület épül. A budapesti modern irodaterületek százaléka (878 ezer négyzetméter) a Váci úti irodafolyosóra koncentrálódik és jelenleg itt a legnagyobb az újiroda-építések volumene is, továbbá a fejlesztők terveiben szereplő, de még el nem kezdett projektek közül is itt épül majd a legtöbb.

A folyamatban levő és tervezett fejlesztések alpiacok közötti eloszlása alapján, a korábbi évekhez képest a nem központi Pest alpiacon - főként a Róbert Károly-Hungária-Könyves Kálmán körút mentén - tapasztalható megnövekedett fejlesztési aktivitás. Az épülő és a meglévő irodaállomány arányaként számított megújulási ráta viszont a Dél-Budai alpiacon a legmagasabb.