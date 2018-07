Magas fizetés? Ugyan! A fiatalok már mást akarnak

Save the date! November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legforróbb témákkal, a legfontosabb szakértőkkel és döntéshozókkal, exkluzív programokkal, egyedülálló networking lehetőségekkel várjuk a részvevőket az egész napos programra. Írja be a naptárába már most! ÁTTEKINTÉS

Miért a dolgozók kerülnek a fókuszba?

A személyre szabott iroda, mint lehetséges út

Az irodafejlesztések között a válságot követően egyre nagyobb hangsúlyt kapott az energiahatékonyság, és a beruházók "zöld" fejlesztésekben gondolkoznak. Az épületek kialakításánál igyekeznek figyelni arra, hogy lehetőség szerint a leghatékonyabb megoldásokat alkalmazzák. Az irodák környezettudatossága mellett azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap a létesítmények élhetősége, vagyis hogy az abban dolgozók minél jobban érezzék magukat.Bár az Y és Z generáció számára a környezetvédelem is fontos, főként az ő igényeik hívták életre az irodák kialakításának változó szempontjait is. A jövő generációját ugyanis már nem lehet csak a magas fizetésekkel megfogni, számukra az is nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a munkahelyükön. Így pedig el is érkeztünk oda, hogy a HR stratégia egyre fontosabb elemévé válik a megfelelő irodaház megtalálása.A HR stratégia irodai támogatása során az első lépés, hogy a megfelelő helyszín kerüljön kiválasztásra. A jövő generációja számára például fontos, hogy a helyszín megfelelően megközelíthető legyen tömegközlekedéssel illetve kerékpárral. Ez utóbbihoz hozzátartozik, hogy az épületen belül is rendelkezésre álljanak a megfelelő feltételek, mint például az öltöző, vagy a tárolási lehetőség. Ezután következhet a megfelelő belső megteremtése.A cégek körében többek között a fentiek miatt számít népszerű megoldásnak a built-to-suit irodaházfejlesztés, vagyis mikor a bérlő már az építés során beleszól a ház kialakításába. Ezzel ugyanis biztosítani tudja, hogy a dolgozói számára legcsalogatóbb munkakörnyezetet sikerüljön megteremteni. A személyre szabott kialakítások ráadásul nem is kerülnek feltétlenül többe a spekulatív beruházásoknál, hiszen sokkal hatékonyabban lehet biztosítani a kívánt feltételeket. A bérlők számára kimondottan előnyös, hogy beköltözés előtt nem kell például átépítéssel bajlódni, már eleve a cég számára legoptimálisabb megoldás születhet meg.

Telekom székház (Forrás: WING)

A well-being az új hívószó

Összességében azt lehet mondani, hogy bár a WELL első ránézésre talán csak egy újabb marketing fogásnak tűnik, valójában a jövőben igenis nagy szerephez juthat. Nem is feltétlenül a minősítés miatt, mind inkább az abban megfogalmazott alapelveknek köszönhetően. A korlátozottan rendelkezésre álló munkaerő megszerzésében ugyanis kulcsfontosságúvá válhat, hogy a cégek olyan irodában béreljenek magunknak helyet, ami a lehető legjobban kielégíti a dolgozói igényeket.

A személyre szabott irodára már számos példát találunk a jelenlegi irodapiacon, ilyen az Allianz, az E.ON, a GE, az MTVA épületei, de a legújabbak között is több ilyen található például a Magyar Telekom Csoport új székháza.A dolgozók jólétét szem előtt tartó irányvonallal párhuzamosan jelent meg az irodaházminősítési rendszerek között egy új, a mely a WELL nevet viseli. A Well Buildint Standart (WELL) az International Well Buildint Institute nemzetközi minősítése, amely nyolc különböző szempont szerint értékeli az épületeket. A cél, hogy a létesítmények ne csak a környezettudatosságot tartsák szem előtt, hanem a dolgozók közérzetére és egészségi állapotára is pozitív hatással legyenek, így elősegítve a munkavégzés hatékonyságát, és a legkiválóbb munkatársak megnyerését. A WELL minősítés kritériumai szerinti épület-tanúsítás egyre inkább elterjedőben van a tengerentúlon, de Európában is találunk rá már példákat, sőt Magyarországon is elkészülhetnek hamarosan az első ilyen minősítéssel rendelkező épületek.A szempontok között szerepel a levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a fitnesz lehetőségek, a kényelem, a szellemi frissesség és az innováció. Minden szempont további kategóriákat tartalmaz, például az ivóvíz minőségére, a bútorok alapanyagára vonatkozó kritériumokat, vagy hogy az ételek az étteremben milyen adagokban kerüljenek felszolgálásra.