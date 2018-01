Már a Bloomberg is kiemelten foglalkozik a régiós "csodával"

A Közép- és Kelet-Európát jellemző hatalmas nemzetközi befektetői érdeklődésről már mi is többször írtunk, a Bloomberg által közölt hír inkább azért érdekes, hogy már ilyen, nagyon sok nemzetközi szereplőt elérő híroldal is foglalkozik a régió kereskedelmi ingatlanpiacának szárnyalásával.A cikk szerint Kelet-Európa továbbra is vonzó célpontja marad a fejlesztőknek és befektetőknek. A régióba komoly tőke érkezik, amire 2007, vagyis a válság kezdete óta nem volt példa. A ingatlanbefektetések volumene 2017-ben is nagyjából a 2016-os szint környékén alakult. A kedvező gazdasági kilátások miatt pedig nem valószínű piaci fordulat még a politikai kockázatok ellenére sem.Az ingatlanbefektetések a jövőben is vonzó pénzügyi eszközök maradhatnak egészen addig, amíg a kamatok ilyen alacsony szinten állnak. Magyarországon például a jegybanki alapkamat 0,9 százalékos 2016 május óta, míg egy budapesti "A" kategóriás irodaház esetében a hozam 6 százalékos.