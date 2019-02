Már tesztelik a magyar fejlesztésű robotot

Save the date! Május 8-án kerül megrendezésre az FM & Office konferencia, ahol kiemelten foglalkozunk az irodapiacot érintő aktuális témákkal és kérdésekkel, különösen a tervezés, fejlesztés, üzemeltetés során megjelenő legújabb technológiai megoldásokkal. Jelentkezz most, Extra Early Bird áron! ÁTTEKINTÉS

Szij Csaba vezérigazgató-helyettes B+N Referencia Zrt. Szij Csaba jelenleg a B+N Referencia Zrt. operatív működéséért felelős vezérigazgató-helyettese.Gépészmérnök és műszakitanár végzettségét a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerezte meg. Szakmai ismereteit... Tovább »

kiemelte: "Már 2018 őszén, az Airport Security Zrt. teljes tulajdonrészének megvásárlása után megkezdtük a nemzetközi repülőtéren a szolgáltatásaink fejlesztését. Így optimalizáltuk a takarítói létszámot, felülvizsgáltuk a folyamatokat és új minőségbiztosítási rendszert vezetünk be a közeljövőben. Küldetésünknek tekintjük, hogy a nemzetközi repterünk, mint az ország légi kapuja kiemelten jó benyomást keltsen, s ebben nagy szerepet játszik a tisztaság is. Kutatás-fejlesztési részlegünk már 2 éve dolgozik a saját fejlesztésű Integrated Cleaning Assistant takarítóroboton, melynek prototípusát a reptéren próbáljuk most ki."A takarítás (mint klasszikusan minden egyéb, kiemelten emberi erőforrás igényes szektor) robotizálása világszinten az automatizálás és az Ipar 4.0 homlokterében van, a B+N a világ élvonalába kapcsolódott be ezzel a most készülő fejlesztéssel. Az ICA különlegessége egyrészt, hogy teljesen önerőből megvalósult magyar fejlesztés, másrészt nem klasszikusan robotikával foglalkozó cég fejlesztette, hanem olyan vállalat, amely napi szinten 5 millió négyzetméter felületet takarít és üzemeltet, így komoly rálátása van, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg a takarítással és egy takarítórobottal szemben.

Kép forrása: B+N

Az ICA két év alatt a tervezőasztalról bevezetésre kerül, a mostani, második prototípust követő sorozatban gyártott robotok 2019 első negyedévében állhatnak munkába.hozzátette: "A fejlesztés során nem a munkaerő teljes kiváltása volt a célunk, hanem az emberi munka támogatása, hatékonyságának növelése és automatizálása. A takarítórobot kifejezetten nagy területek, mint például a reptéri terminálok, kórházi folyosók hatékony kiszolgálására a legalkalmasabb. Ezek azok a területek, amelyek takarítása a legmonotonabb feladat a takarító személyzet számára, így ennek automatizálásával a munkatársaink a minőségibb munkára koncentrálhatnak."ICA prototípus jelenleg egy műszak alatt 1500 négyzetméter területet tud kiszolgálni, önállóan tervezi a bejárási útvonalát a beprogramozott takarítási helyszíntérkép alapján. Az akadályokat automatikusan kikerülő ICA megjegyzi a kimaradt területeket és azokra később visszatér. A folyamatban levő fejlesztések eredményeként az elvégzett munkáról, a takarított és kihagyott területekről adatbázis készül, így a minőségellenőrzés is automatizálható.elmondta: "Az első tapasztalatok alapján az utasok nagy érdeklődéssel és csodálkozva fogadták a "robottakarítót", hiszen más repülőtereken még ilyennel nem találkozhattak."

Kép forrása: B+N