Még csak tavaly készült el, de máris eladták a Váci úti irodaházat

Az Advance Tower első ütemébe tavaly költöztek be a bérlők, a cégek összesen több mint 1400 munkatárssal kezdték meg működésüket. A 8 szintes, 'A' kategóriás irodaház bérlői között van a KPMG tanácsadó társaság, illetve a Thermo Fisher Scientific. Az irodakomplexum közel 8000 négyzetméteres bérbeadható területtel rendelkező második fázisa 20 000 négyzetméteresre bővíti az épületegyüttest. Az új épületrészt várhatóan 2019 második felében adják át. Az Advance Tower első ütemének értékesítését érintő tranzakció már áprilisban lezárult, a második fázis megvásárlására pedig előszerződést kötöttek a felek. Bár az adásvétel összegét nem közölték, egy korábbi cikkünkben már írtunk róla, hogy az egész irodakomplexum értéke mintegy 68 millió eurót, vagyis 21 milliárd forintot tesz ki.

Kép forrása: Futureal

A BREEAM-tanúsítvánnyal rendelkező Advance Tower mindkét ütemét a WELL Building Standard (WELL) minősítésének megfelelően tervezték és üzemeltetik a jövőben. A WELL-minősítés célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak."A jelenlegi adásvétellel már a második sikeres tranzakciót valósítjuk meg az Erste Befektetési Alappal. A Váci úton magasodó Vision Towers és az Advance Tower megvásárlása bizonyítja a Futureal-csoport fejlesztéseinek minőségét, a cégcsoport elkötelezte magát, hogy az összes jövőbeni irodaépület-fejlesztését a WELL irányelvei szerint valósítja meg, hiszen a környezettudatosság részeként az épülethasználók egészségét az egyik legfontosabb tényezőnek kell tekinteni a tervezés során" - mondta"A most megkötött megállapodás egy, már kipróbált és kiválóan működő szakmai kapcsolat újabb állomása, amellyel tovább erősítjük egyedülálló ingatlan-portfóliónkat. Az Advance Tower által nyújtott jövőbe mutató megoldások és a nemzetközi bérlői összetétel biztosítja számunkra az innovációt és stabilitást a hosszú távú növekedéshez" - hangsúlyozta