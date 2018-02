Még mindig elképesztően nagyot lehet kaszálni itthon az ingatlannal

A válságot követő kilábalást jól mutatja, hogy a CBRE magyar leányának bevétele 2014-2017 között több, mint háromszorosára nőtt pár év alatt és ezzel párhuzamosan a cég a dolgozói számában is ugyanekkora mértékű bővítést hajtott végre. A vállalat egyébként, megannyi hazai szereplőhöz hasonlóan, további szakembereket is azonnal tudna alkalmazni, ha lenne elég megfelelő jelentkező.

Az előadáson összegezték azokat a gazdasági mutatókat, amelyek az ingatlanpiaci szereplők számára (is) a legfontosabbak és jelzik, hogy milyen irányú változás volt tapasztalható az elmúlt egy évben: a GDP, a fogyasztás, az építőipar, a befektetések, a bérek és a vásárlóerő emelkedés területén.A stabil, és a korábbi évekhez képest jóval magasabb befektetési volumen a teljes hazai ingatlanpiacon közel 1,8 milliárd euró (550 milliárd forint) volt 2017-ben. Ez a szám körülbelül két és félszerese a teljes 2015-ös évi ingatlanpiaci befektetési volumennek, mindamellett, hogy abban az évben már megkezdődött a piac erősödése. Az összetételből az is látható, hogy az irodapiaci szegmens a korábbi években is meghatározó részt képviselt az adott negyedévi teljes volumenből, az elmúlt másfél évben azonban a kiskereskedelmi (retail) ingatlanok piaca is felerősödött.

A kedvező gazdasági környezet önmagában is fejlődést generál, ám a hazai befektetők aktívabb részvétele külön öröm, és láthatón a pénzbőség és a bizalom miatt a többi nemzethez képest is jobban teljesítenek. Az abszolút befektetési volumen növekedése mellett, 2017-ben a magyar befektetők aránya a hazai piacon 36 százalékra növekedett, a korábbi évek 29 százalékához képest. Érdekesség, hogy a tavalyi évben erős érdeklődés volt a dél-afrikai befektetők részéről is (egy-egy nagyobb üzlet kapcsán), ami a korábbi években még nem volt érzékelhető. Egy szó, mint száz, a hazai alapok és befektők most rendesen elkezdtek bevásárolni az itthoni hozamtermelő ingatlanokból, vagyis bíznak a piacban, van miből költeni (gyűlnek a kisbefektetések), és jelenleg nincs jobb alternatíva számukra.

A hozamok alakulása

A hozamszintek, ami az eszközök erősségét mutatja is érdekesen alakultak a korábbi években Magyarországon. Pár év alatt 6 százalékra (egyes esetekben már jóval alatta van) csökkent például az irodaházak esetében, de hasonló számokat láthatunk a kiskereskedelmi ingatlanoknál. A hozamok fontos indikátorok, de tény, hogy Budapesten ma még mindig kevés az igazán prémium irodaház, ami valóban exkluzív lokációjú, minőségű, bérlői-mix-szel rendelkező eszköz. Továbbá, ez a hozamszint azt is mutatja, hogy az irodák bérleti díjai még jelenleg is kedvezőek, és van tere a drágulásnak.

A számok nyelvén, ma Prágában a körülbelül 1%-os hozamkülönbözet annyit jelent, hogy egy 20 ezer négyzetméteres 15 euróért kiadott irodaház kb. 70 millió euróért kelne el, míg a magyar megfelelője "csupán" 60 millióért. Ami azért nem mindegy.

Ha az előző, valamivel kevesebb, mint 6 százalékos hozamszintet összehasonlítjuk egy 10 éves német államkötvény hozamával, jól látszik a közel 560 bázispontos különbség, vagyis 5,6 százalékponttal magasabb hozam érhető el az irodapiaci befektetéseknél, mint egy kockázatmentesnek számító állampapír esetén (persze a sokak által várt kamatemelések a közeljövőben könnyen boríthatják ezt az tetszetős képet). A régiós összehasonlításból azonban kitűnik az is, hogy ezek a hozamszintek nem számítanak alacsonynak a környező országok városaihoz képest, Varsó felülről, míg Prága alulról közelíti az 5 százalékot. A hozamok árazásánál azonban érdemes és fontos elgondolkodni az esetleges poltikai és egyéb kockázatokon is, ami a régiós összehasonlításban nem tűnik jelenleg mérvadónak.

A piaci összefoglalóból tisztán kirajzolódott, hogy a fejlesztési költségek mennyivel emelkedtek az elmúlt években. Folyamatos probléma az építőipar túlterheltsége, amit a magánemberek elsősorban a lakáspiacon keresztül érezhetnek meg leginkább az építési költségek növekedésével, vagy az új építésű lakások átadásának csúszásával. A lakossági ingatlanpiacon ugyan 22 százalékos a volumen-növekedés a korábbi időszakhoz képest, de ez jócskán elmarad attól a növekedéstől, ami az infrastrukturális és a kereskedelmi ingatlanok építkezésinél mértek, az előbbinél 300 százalékos, a kereskedelmi ingatlanoknál pedig 40 százalékos ez az emelkedés.Látva ezeket a számokat, egyértelművé válik, hogy nem csak azért van munkaerőhiány és csúszások tömkelege az új lakások piacán, mert túl sok új lakóprojektbe kezdtek bele az elmúlt 1-2 évben, hanem főleg azért mert a nagyobb volumenű, nem lakás építési projektek elszívják a fejlesztő és kivitelező cégek kapacitásait. Nem árt megjegyezni az sem, hogy a kivitelezők egy jelentős része pedig inkább részesíti előnyben az állami, önkormányzati, kereskedelmi típusú megrendelések elvállalását, mint a lakaspiacit, az esetleges kockázatokból és nehézségekből fakadóan.