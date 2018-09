Meglepetés: újabb irodaház épül a Váci úton

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Az utóbbi időben szinte egyetlen hét sem telik el úgy, hogy ne jelentenének be újabb irodafejlesztést Budapesten, vagy ne adnának át újabb épületet. A legtöbb iroda még mindig a Váci úti irodafolyosón épül, ahol több esetben már meglévő fejlesztések bővítéseként jelennek meg újabb területek a piacon. A Nordic Light 2016-ban megnyitott 26 200 négyzetméteres első két épülete a harmadik fázis révén 14 000 négyzetméterrel bővül. A befejező épület építési munkái megkezdődtek, 2020 II. negyedévében pedig várhatóan át is adják azt. A projekt mindhárom épületét a WELL minősítés követelményeinek megfelelően tervezték.

Forrás: Skanska

Az épület érdekessége, hogy egy többfunkciós épületapplikáció segítségével a felhasználók telefonjaik segítségével léphetnek be az irodába. Az applikáció rendszámfelismerő rendszeren keresztül engedélyezi a garázsba való behajtást, továbbá a tárgyalások megszervezése során egy időben lehetséges egy virtuális QR belépő kiállítása is a vendég számára. Az alkalmazás olyan fenntartható kezdeményezésekre is ösztönöz, mint például a telekocsi. A bérlők adminisztrátorai számára kialakított webportál pedig különféle elemzések szolgáltatásával segíti elő a döntéshozatalt.