Megvan az első bérlője a Váci úton épülő irodaháznak

A WELL (Well Building Standard) minősítés az International Well Building Institute nemzetközi minősítése, amely nyolc különböző szempont szerint értékeli az épületeket, hogy azok ne csupán a környezettudatosságnak megfelelően legyenek a legmodernebbek, de a dolgozók közérzetére és egészségi állapotára is pozitív hatást gyakoroljanak.

A Nordic Light 2016-ban megnyitott, 26 200 négyzetméteres első két épülete a harmadik fázis révén 14 000 négyzetméternyi bérelhető területtel rendelkezik majd, hat irodaszinten és a háromszintes mélygarázsban. Ez az utolsó, 2020 második negyedévében elkészülő fázis teszi teljessé a Nordic Light irodakomplexumot a Váci úton. A most épülő irodaházban 2400 négyzetméter többfunkciójú, a nagyközönség számára is nyitott kertet, kerékpártárolót, valamint elektromos autók töltésére szolgáló parkolóhelyeket is fejlesztenek.Az egészségügy és a gyógyszeripar területén tevékenykedő bérlő számára a fenntartható megoldások és a felhasználói élményen alapuló innovációk fontos szempontot képviseltek. Az épületrendszerben lehetőség lesz rá, hogy a felhasználók telefonjaik segítségével lépjenek be az irodaházba, valamint egy rendszámfelismerő rendszer könnyíti meg a garázsba való behajtást és virtuális recepció segítségével fogadhatják a vendégeiket.“A Nordic Light Trio lesz az első WELL minősített Skanska fejlesztés Magyarországon. A Connected by Skanska integrált épületrendszer révén közösséget alakítunk ki az épületet használók között, és olyan digitális megoldásokat kínálunk, amelyek növelik a felhasználói élményt." - mondtaA legújabb generációs irodaházaknak már mást kell nyújtaniuk szolgáltatásban és élményben egyaránt. A well-being forradalom, valamint a Z generáció által kedvelt ingatlanpiaci megoldások kiemelt témaként kerülnek elő a Property Investment Forumon.