Milyen egy ideális iroda? És mennyiért juthatunk hozzá?

A BRF legújabb felmérése szerint az elmúlt 3 hónapban átadott négy irodaépülettel együtt 3 654 180 négyzetméterre nőtt a budapesti modern irodaállomány. Az üresedési ráta rekord alacsony 6,3%-ra süllyedt, ami 0,8 százalékpontos negyedéves csökkenésnek felel meg. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a modern irodák iránti kereslet hogyan alakította a bérleti díjakat, amihez aszereplő kínálatot vettük alapul.

Első a minőség

Advance Tower 1134 Budapest, Váci út 41-43. Kiadó terület: 2461m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 15 - 16.5 EUR Ajánlatot kérek

Liberty irodaház 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. Kiadó terület: 40728m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 14 - 16 EUR Ajánlatot kérek

Az emberi tényező

Balance Hall 1139 Budapest, Váci út 99. Kiadó terület: 6530m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 14.5 - 16 EUR Ajánlatot kérek

Mennyiért bérelhetünk irodát?

A fővárost járva saját szemmel is meggyőződhetünk, mennyi helyen épülnek irodaházak, azonban a sok építkezés ellenére az elmúlt két negyedévben viszonylag csekély mértékben bővült az új kínálat. A csőben lévő fejlesztések azonban arra engednek következtetni, hogy a következőévekben jelentős mértékben növekedhet a fővárosi állomány.A fejlett országokban az épületek teszik ki a teljes energiafogyasztás közel 40 százalékát, ezért az irodák esetében is egyre jobban felértékelődik a környezettudatos megoldások alkalmazása. Ennek igazolására olyan minősítési rendszerek jöttek létre, mint például a BREEAM vagy a LEED.A Building Research Establishment Environmental Assesment Method vagyis a BREEAM minősítést 1990 óta több mint 2,25 millió épület kapta meg, 77 különböző országban. Az Egyesült Királyságban kidolgozott rendszerben a minősítés során értékelik az épület funkcionális dizájnját, a szerkezetét és fenntartható működést. Az elérhető osztályzatok során a "pass", "good", "very good", "excellent" és "outsanding" minősítések valamelyikét lehet elérni.Az 1998-ban az Egyesült Államokban létrehozott LEED (Leadership in Energy and Environ¬mental Design) rendszer előnye, hogy a világ bármelyik országában alkalmazható, előzetes akkreditáció nélkül. Másik különbség emellett, hogy a LEED minősítés bármilyen épülettípusra bármilyen területen álló bármilyen állapotú épületre alkalmazható.A két rendszer között meglehetősen nagy az átfedés, de a célja mindkettőnek az, hogy minél környezetbarátabb épületek szülessenek. A minimális eltérés ellenére tehát az az épület, ami az egyik minősítés alapján "kiváló" kategóriába kerülne, feltételezhetően a másikban is hasonló eredményt kapna. Van lehetőség a kettős minősítésre is, Magyarországon azonban a magas költségvonzat miatt ezt ritkán veszik igénybe.A WELLBEING vagy jóllét, az egészségmegőrzésre is jelentős hangsúlyt fektet, melynek során az irodai környezet kialakítása is elsősorban ezt a célt szolgálja. Az emberközpontú munkahelyen például a közösségi terek éppen olyan fontosak, mint maga a munkaállomás és annak tartozékai. Az ilyen irodák kialakításában gyakran orvosok, pszichológusok véleményei is szerepet játszanak, melynek célja, hogy a környezet a legjobb hatással legyen a munkavállalóra. Ennek következtében nő a hatékonyság és csökken a fluktuáció, ami a cég számára is kézzelfogható eredményeket jelent.Az elmúlt évek során Budapesten általánosságban emelkedtek az irodabérleti díjak. Aszereplő irodákra az egyes alpiacokon az alábbi bérleti díjak jellemzők.

Mit jelent ez egy munkavállalóra nézve?

A CBD alpiaca az ábrára nem került fel, de azt lehet mondani, hogy továbbra is a belvárosban a legdrágábbak az irodák, aminek oka elsősorban a jó elhelyezkedés. Ezt leszámítva Buda központ, Dél-Buda és a Váci út a legdrágábbak, ahol 14-15 euró körül alakul az átlagos irodabérleti díj, az "A+" kategóriás, legújabb irodaépületek esetében azonban ennél magasabb számokról beszélhetünk.Ha azt feltételezzük, hogy egy modern irodaházban egy főre 10 négyzetméternyi irodaterület jut, akkor 15 eurós bérleti díjjal és 4 eurós üzemeltetési költséggel számolva egy munkavállaló munkaállomása nagyjából 60 ezer forintba kerül havonta. Bár az elsőre magasnak tűnő összeg egy nemzetközi cég munkabéreihez képest nem annyira jelentős, így a bérlő cégeknek érdemes a minőségi iroda kialakítására helyezni a hangsúlyt annak érdekében, hogy a munkavállalóik körében ezáltal is csökkentsék a fluktuációt, növeljék az elégedettséget, és végső soron növekedjen a munkavégzés hatékonysága.