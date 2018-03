Nem hitted volna, de Magyarország ott van a világ élvonalában! - Ezek a cégek bizonyítják

Érdekel az irodai wellbeing? Szívesen hallanál a WELL minősítési rendszer követelményeiről, és előnyeiről? A Portfolio FM & Office 2018 konferencián külön panelbeszélgetés keretében foglalkozunk a témával. Gyere el, és hallgasd meg élőben a szakembereket! ÁTTEKINTÉS

A korábbi minősítési rendszerek, mint a LEED és a BREEAM elsősorban az irodaépületek környezetre gyakorolt hatására koncentráltak. A minősítések sorában nagyon új, mindössze 2014 óta létező WELL az előzőekkel ellentétben az épületeket a benne dolgozókra gyakorolt hatása alapján vizsgálja.Az új minősítési rendszer még kevésbé elterjedt, a WELL hivatalos oldala szerint, 605 épületet regisztráltak a rendszerben a fejlesztők, ezek mellett összesen 67 épület kapta meg az előminősítést, és 79 már megépült ház rendelkezik valamilyen WELL tanúsítvánnyal, ami az egész világra vetítve meglehetősen szerény számnak tűnik egyelőre.A legtöbb ilyen épület az USA-ban és Kínában található, előbbi esetében 284, míg utóbbinál 160 a regisztrált vagy már minősített épületek száma. Európában Franciaország jár az élen, ahol a WELL minősítési rendszerben legalább regisztrált komplexumok száma 49, míg a második helyen az Egyesült Királyság áll 26-tal.Magyarország méreteihez képest jól teljesít a WELL minősítések terén, a legalább regisztrált vagy már minősítéssel is rendelkező épületek száma 7 a WELL hivatalos oldala szerint, amivel megelőzzük Szlovákiát és Csehországot is. Ebből a 7-ből ráadásul 3 már előminősítést szerzett épület szerepel, amelyből Lengyelországban is csupán 4 van. Magyarországon úgy tűnik egyelőre néhány fejlesztő tartja kiemelt fontosságúnak a WELL megszerzését, a 7 épület ugyanis 3 nagy céghez köthető, a 3 előminősített épületet a Futureal építi, a regisztráltak közül 2 a HB Reavis projektje, 2 pedig a Skanskáé

A környezettudatosság és egészségtudatosság növekszik

Sokan a WELL minősítést az irodák számára elérhető minősítési rendszerrel azonosítják, pedig a rendszer más típusú épületek esetén is alkalmazható. Akár a lakóépületek és plázák, vagy az oktatási intézmények is szerezhetnek ilyen tanúsítványt. Egyelőre a legtöbb országban valóban az irodák viszik a prímet a WELL minősítések között, de úgy tűnik, hogy Kínában komolyan veszik a lakóingatlanok ilyen minősítését is, a regisztrált vagy minősített projektek 43 százaléka ugyanis lakhatási célokat szolgál. Szintén van érdeklődés a lakásprojektek minősítése iránt az USA-ban, ahol 10 százalékos a lakóépületek aránya, míg az Egyesült Királyban 4 százalékos.Nálunk még az irodapiacra is csak most szivárog be a WELL képviselte szemlélet, de az emberek egészségtudatossága növekszik, így a jövőben jobban odafigyelhetnek arra, hogy minek, milyen hatása van az egészségükre. Életünk nagy részét az irodában töltjük, vagyis egyáltalán nem mindegy, hogy ott milyen környezetben dolgozunk. Az irodai munka ugyanis becsapós, bár látszólag kényelemben és egy gyárhoz képest "luxusban" töltjük a napjainkat, számos módon hatnak negatívan az egészségünkre az ezzel az életformával járó jellemzők, mint az egész napos ülés, a monitor bámulása, a nem megfelelő világítás stb.Nem véletlen azonban, hogy Kína és az USA esetében a lakások esetében is komoly szerephez juthat a WELL, vélhetően a nem túl szerencsés környezeti adottságoknak nagy szerepük van benne. Egy erős környezeti terhelésnek kitett (például rossz levegőjű) környéken egy luxus minőségben épített lakás esetében már elvárás lehet, hogy a bent élők biztosak lehessenek benne, hogy nem ugyanazt a szmogot szívják be, mint kint járva.Vajon eljutunk oda, hogy nálunk sem csak az lesz a fontos, hogy egy iroda WELL minősítést szerezzen, hanem a lakásunknál is megnézzük majd, hogy miként szolgálja az egészségünk megőrzését az épület?