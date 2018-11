Nem várt helyről bukkanhatnak fel a legújabb ingatlancégek

A proptech a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2018 konferenciának is egyik kiemelt témája lesz, ahol a tervezés, az ingatlan-üzemeltetés, a jog és a legújabb megoldások oldalról járjuk körül az aktuális kérdéseket, olyan cégek képviselőivel, mint a CPI Facility Management, a Deloitte Legal, a Vodafone, a GRAPHISOFT SE vagy a DVM Group. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az épületeink összességében több energiát használnak fel, mint a közlekedés, így a felújításukkal és a működésükhöz szükséges legújabb technológiák alkalmazásával jelentős energiahatékonyság érhető el. A kérdés az, hogy a proptech megoldásait lehet-e és érdemes-e a régebbi épületeknél is alkalmazni. Mindez pénzbe kerül, de azáltal, hogy az épület vonzóbb lesz a bérlő számára, idővel az egész beruházás megtérül - mondta el

Irodafejlesztőként ha egy épületet csinálunk, akkor manapság nagy a nyomás a coworking miatt, ráadásul néhány coworking-szolgáltató a jövőben ingatlancéggé is válhat. A coworking iránti igény rohamosan növekszik, az irodák változnak, a bérleti idő rövidül, amit valahogy a befektetők felé is kommunikálni kell. Mi nem csak munkahelyként tekintünk az irodára, hanem az épületeink adatait is elemezzük, amivel jelentősen javítható az épület-menedzsment. Nem tudhatjuk, hogy mi lesz 10 év múlva a piaci igény, így a mai cégeknek és vele együtt az épületeknek is felxibilisnek kell lenniük. Abban, hogy egy épület időtálló lehessen a technológiának is nagy a szerepe - hívta fel a figyelmetA hagyományos irodákkal párhuzamosan a coworking is működhet, a változások esetében azonban az irodák mellett a logisztikai piacot sem szabad elfelejteni. A big-box épületek tetején lévő kiegészítő épületek új irányt jelenthetnek, de egy logisztikai épület önmagában is időtállóbb, mint egy iroda. A logisztika egyébként az utóbbi években Lengyelországban hatalmas növekedésen ment keresztül, összességében viszont akár logisztika, akár iroda, az elhelyezkedés továbbra is fontosabb, mint az épület maga. Egy jó helyen lévő épület mindig működni fog - összegezteA budapesti Property Investment Forum 2018 konferencián a proptech témájában számos előadásra és egy panelbeszélgetésre is számíthatnak a résztvevők. A részletes program az alábbi képre kattintva érhető el.