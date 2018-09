Nézd meg, mekkora összegben építkeznek ma Magyarországon

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Visszaesés a magasépítéseknél

Bár az építőipar összességében növekedést mutatott, az építési fázisba lépett magasépítési projektek esetében mérséklődés volt tapasztalható, ami elsősorban az előző félévekhez képest lényegesen kisebb összegben elindított társasházi lakás kivitelezéseknek köszönhető. 2018 első felében 550 milliárd forint értékben kezdődtek kivitelezési munkák a magasépítési szektorban, ami 2017 mind a két félévénél alacsonyabb értéket jelentett. Az első negyedéves közel 270 milliárd forintos értéke után a második negyedév során 273 milliárd forint összegben léptek építési fázisba beruházások.A magasépítéseken belül az Aktivitás-Kezdés mutató csökkenése a lakásépítési szektorban és a nem lakáscélú magasépítések esetében is megfigyelhető volt, utóbbiakat azonban sokkal mérsékeltebben érintette. Összesen közel 400 milliárd forint értékben, az első negyedév 190 milliárd forintja után a második negyedévben 206 milliárd forint összegben indult el nem lakáscélú magasépítési projektek kivitelezése. Elkezdődött például a REHAU-Automotive újhartyáni autóalkatrész gyártó üzemének valamint az Airport City Logisztikai Park EF épületének építése illetve a B.Braun Medical telephelyének munkálatai is Gyöngyösön. A kivitelezők azonban több nagyobb léptékű irodaépítésbe is belefogtak, mint például a Nordic Light Trio, vagy a Váci Greens E épülete illetve kezdetét vette a Szervita Square irodaház kivitelezése is.

Klikk a képre!

A mélyépítések lendülete megmaradt

BudaPart , További információkért kattints a képre!

Közép-Magyarország veszített a sebességéből

A már eddig is rekordokat döntögető mélyépítési szektornak még egy fokozattal sikerült nagyobb sebességre kapcsolnia. 2018 első féléve során 740 milliárd forintos összegben indultak el mélyépítési kivitelezési projektek, vagyis az összeg meghaladta az eddigi rekordnak számító 2017-es év mind a két féléves mutatóját, sőt az eddigi legmagasabb értéknek számító 2014 első félévit is sikerült megdöntenie. Az első negyedévben 390 milliárd forint összegben, a második negyedévben pedig közel 350 milliárd forintból indultak el építkezések a szektorban.A bővülés motorját továbbra is az út- és vasútépítések jelentik, az első félévben a több mint 538 milliárd forintos érték megközelítette 2017 teljes évet jellemző összegét. Ebben elsősorban az első negyedéves rekord érték játszotta a jelentős szerepet, de a második három hónap során is több mint 230 milliárd forint összegben indultak el kivitelezési projektek, ami az elmúlt évek negyedéves mutatóit vizsgálva szintén az egyik legmagasabb értéket jelentette. Elkezdődött például az M44-es autóút harmadik - Kondoros és Békéscsaba közötti - szakaszának építése, az M8-as gyorsforgalmi út Körmend és Rábafüzes közötti szakaszának beruházása, az M0-ás déli szakaszának felújítása, valamint az M4-es Cegléd és Abony közötti szakaszának építése.Közép-Magyarország részesedése a megkezdett kivitelezési munkákból ugyan a 2018 első féléves eredmények alapján még továbbra is meghaladja a korábbi éveket jellemzőt, ugyanakkor hosszú idő után először mutatott csökkenést. Az első hat hónap során az elindított beruházások 42 százaléka kötődött a területhez. A csökkenés főként a második negyedévben volt jelentős, amikor már csak a kivitelezési munkák 37 százaléka indult el a régióban.

Klikk a képre!

Az előző évekhez képest az idei év első hat hónapjában a nyugati régiók jobban teljesítettek, bár ez elsősorban az első negyedévben elindult kivitelezési munkáknak volt köszönhető. Ezek közé a közel 52 milliárd forintos, az első negyedévben megindult M85 gyorsforgalmi út továbbépítését célzó beruházás, Csorna II. - Pereszteg - Sopron kelet - Sopron országhatár helyszínekkel, a 76. számú főút M7-es autópálya és Keszthely közötti szakaszának építése, valamint az M15 autóút M1 autópálya-Rajka országhatár közötti részének építése tartozik.