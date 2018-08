Nincs megállás: egyre csak nő az ingatlanberuházások értéke

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Lakás 2018 - további információért kattints a képre!

A KSH legfrissebb statisztikája szerint továbbra is bővült a beruházási volumen, az előző év azonos időszakához képest 15 százalékos növekedést mértek. A teljes beruházási teljesítmény 16 százalékát teszik ki az ingatlanügyletek, ide tartoznak a lakásépítések és a felújítások, illetve a bérbe adható irodaházakba, raktárakba történő beruházások, amelyeknek a volumene töretlenül növekszik tovább.2018 második negyedévében az ingatlanberuházások 7,9 százalékkal nőttek a korábbi év azonos időszakához képest, így a negyedévben 288 milliárd forintot tett ki az ingatlanügyletek teljes teljesítményértéke. Az év első negyedévében jóval nagyobb emelkedésről számolt be a KSH, mintegy 45 százalékkal több volt az ingatlanoknál a beruházási volumen a korábbi év azonos időszakához képest.A korábbi negyedévet is hozzászámolva már mintegy 514 milliárd forintot tesz ki ez a szám, így a 2017-es évhez hasonlóan várhatóan idén is 1000 milliárd felett lesz az éves ingatlanügyletekből származó beruházási volumen, ami nem meglepő, tekintve a megannyi lakásprojektet, irodaház, szálloda, bevásárlóközpont és más létesítmények folyamatos építését. Csak néhányat említenénk a fővárosban az elmúlt időszak legnagyobb bejelentései közül, amik a jövőben tovább emelhetik a beruházási volument, vagy a mostani értékekhez is jócskán hozzátettek: