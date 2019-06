Olyan helyekről szivárog a pénz magyar ingatlanokba, ahonnan nem is gondolnánk

Liberty irodaház 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. Kiadó terület: 40728m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 14 - 16 EUR Ajánlatot kérek

Prologis Park Budapest-Harbor 1225 Budapest, Campona utca 1 Kiadó terület: 10500m2

Átadás:

2001 Év eleje Bérleti díj: 4.7 - 4.7 EUR Ajánlatot kérek

Kevesebb mint fél év van hátra a hazai ingatlanpiac egyik legjelentősebb eseményéig - további információkért kattints ide!

A budapesti kereskedelmi ingatlanok piacán az elmúlt 4,5 évben folyamatos hozamcsökkenés volt tapasztalható, amit a kedvező világgazdasági folyamatok mellett a likviditásbőség és a megfelelő termékek piacra kerülése tartott lendületben. A részpiaconként jellemző hozamszint az év eleje óta is esett; prémium irodák esetén általánossá vált a 6% alatti megtérülés, a bevásárlóközpontoknál 5,6% körüli, minőségi logisztikai ingatlanoknál 7,5% alatti hozamok mondhatók általánosnak. Úgy gondolom, hogy a hozamok általános csökkenése idén sem áll meg - legfeljebb a dinamikája enyhül - hiszen a hazai piac a nyugat-európai régióhoz képest még mindig megfelelő hozamfelárral rendelkezik, miközben az ingatlanok minősége folyamatos fejlődésen megy keresztül.A hozamok mintegy 50 bázispontot csökkentek az elmúlt egy évben és már olyan folyamatban lévő tárgyalásokról is lehet hallani, ahol akár az 5 százalékos határt is megtörhetik. Ez a magyar piacon egy történelmileg alacsony érték lenne, a környező városokban - Prágában, vagy Varsóban - mérthez képest azonban még mindig magasabbak, és az ingatlanpiaci fundamentumok, a bérleti kereslet, kínálat és a bérleti díj növekedése, kétség kívül erősebbek.2018-ban nagyon erős évet zártak a hazai befektetők és az év közepéig lezárult tranzakciók alapján idén is a piac meghatározó szereplői maradnak. Az elmúlt években a nyílt végű ingatlanalapok aktivitása jelentősen megnőtt, de mellettük több, nagy portfólióval rendelkező hazai befektető is dinamikusan bővítette ingatlanállományát (pl. az Indotek tavaly több bevásárlóközpontot is megvett, a WING a közelmúltban zárta le egy nagyobb irodaportfólió vételét). A befektetési alapok "étvágya" - és a vásárlásra fordítható pénz - 2019-ben sem csökken, ugyanakkor kérdéses, hogy érkezik-e a piacra megfelelő mennyiségű és minőségű befektetési termék.Folyamatosan vannak változások, a hazai tőke szabályozása megváltoztatja a helyzetet, de a helyi alapok továbbra is nagyon aktívak, néhány külső szereplő szerint már annyira erősek, hogy nem lehet velük tartani a versenyt. Így egy kisebb lassulás az itthoni alapok tevékenységében pozitívum lenne a külföldi befektetők szemszögéből. A régiós és a nemzetközi szereplők (az ismertek és az újak is) egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a magyar piac iránt, és úgy látjuk, hogy a nemzetközi tőke egyre uralkodóbbá válik.A hazai ingatlanok tőkevonzó képessége folyamatosan erősödött az elmúlt 24 hónapban, és a forrásországok köre jelentősen kibővült. A klasszikusnak mondható európai - német, osztrák - és amerikai befektetők mellett, növekedett a dél-afrikai és közel-keleti hátterű intézmények aktivitása, élénkülő keresletet tapasztalunk a dél-koreai és kínai vevők részéről is. A külföldi befektetők valamivel kevesebb mint fele által leginkább keresett termékkategória a "value-add", ahol megfelelő menedzsmenttel, illetve fejlesztésekkel az ingatlan jövedelemtermelő képessége érdemben javítható. Ebben a szegmensben a hazai befektetők is komoly keresletet támasztanak, és az alapos helyismeret a megfelelő kapcsolatrendszerrel sok esetben előnyhöz juttatja őket.A tőkebefektetések most diverzifikáltabbak mint valaha, a hagyományos források mellett aktívak a dél-afrikai és a távol-keleti befektetők. Gyakran ugyanarról a területről érkező szereplők hasonló projekteket keresnek, például az amerikai magántőke-társaságok elsősorban az értékesítésre és bérbeadásra fókuszálnak, a koreaiak a kiemelt lokációban lévő hosszú távú bérleti szerződésekre, a dél-afrikaiak pedig a retail piacra. Magyarország egyértelműen újra a térképre került, a befektetők pedig egyre nyitottabbak arra, hogy kihasználják a hazai termékek előnyeit. A külföldi opportunista tőkének már nagy sikere volt itthon, a legnagyobb kihívás az ilyen jellegű befektetéseknél, hogy megtalálják a legmegfelelőbb árképzési lehetőségeket.Az irodapiacon a tavalyi fejlesztési volumenhez képest mintegy 40%-os visszaesés várható, új beváráslóközpont átadásra 2020-ban kerül sor, és bár a logisztikai csarnokok építése bővülő ütemben folytatódik, az adott részpiacra koncentrált tulajdonosi szerkezet jellemző, amiben nem várunk nagy átrendeződést. Az úgynevezett "off-market" tranzakciók gyakoribbá váltak, ezért a sikeres üzletkötéshez a vevőknek sokkal nagyobb proaktivitásra - illetve tapasztalt tanácsadóra - van szüksége. Az alternatív ingatlanbefektetési lehetőségek közül sokan vizsgálják a "student housing" terméket, de a piac egészét tekintve ez még igen szűk piaci résnek tekinthető. Nagyobb az érdeklődés a belvárosi hotelek, illetve szállodává alakítható régi épületek iránt; ezen a területen egyértelműen élesedő versenyt tapasztalunk. A befektetői hangulat továbbra is pozitív, a hazai kereskedelmi ingatlanpiac érettsége a válság során is kiállta a próbát, ezért a befektetők magabiztosak.A legnagyobb probléma, ami visszaveti a befektetési volument 2019-ben, az a rendelkezésre álló termékek hiánya. 2020 felé haladva viszont számos olyan nagyszabású fejlesztést kerül a piacra, ami csökkentheti a befektetők étvágyát. Az nyilvánvalóan látszódik, hogy a befektetők nyitottak az új szektorok iránt, valamint foglalkoznak a hagyományos és az alternatív termékekkel egyaránt. Az egyik ilyen vizsgálandó terület a "student housing" vagyis a magánkollégium, mint befektetési termék.A befektetési piac lassulására utaló jelet nem tapasztaltunk, a vevők továbbra is aktívak, és reálisan értékelik a piaci lehetőségeket. Várakozásaink szerint az éves befektetési volumen megközelítheti a tavalyi - közel kétmilliárd eurós - nagyságot, ugyanakkor nagyobb mértékű bővülést nem tartunk valószínűnek. A hozamok mérséklődése az év végéig várhatóan folytatódik, a befektetői oldalon továbbra is erős versenyre számítunk. A fejlesztés alatt álló, nagyobb projektekre tekintettel a "forward purchase" arányának emelkedését prognosztizáljuk.Mint ahogy eddig is, egy ponton túl eljön a csökkenés ideje, de azt feltehetően globális események, tényezők fogják előidézni és lehetetlen megjósolni, hogy mikor következik be. Amikor ez eljön, Magyarország még úgy is viszonylag jó helyzetben lesz: a közép-európai országokhoz képest realizált kedvező hozamoknak köszönhetően, a kamatok emelkedése kevésbé befolyásolná a befektetések megtérülését.