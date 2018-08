Olyan tranzakció történt az irodapiacon, mint még soha

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Mi az a blockchain? A blockchain (magyarul blokklánc) egy megosztott nyilvántartási könyv, lényegében egy tranzakciókat tartalmazó decentralizált adatbázis, amely több száz, több ezer számítógépen van nyilvántartva. Az adatok blokkokra vannak tagolva, melyet egyedi azonosítóval; egy időbélyeggel és digitális aláírással is ellátnak. Az újabb blokkok úgy jönnek létre, hogy egy megelőző blokkhoz kriptografikus eljárással egy újabb blokkot kapcsolnak, melyet a rendszerben lévő többi szereplő hitelesít. A hitelesítés után a láncban résztvevők adatbázisai megmásíthatatlan és visszavonhatatlan módon frissülnek.

Bár a bitcoinőrület egyre inkább mérséklődik, a kriptopénzek mögött álló technológia, a blockchain viszont továbbra is komoly érdeklődésnek örvend. A blockchain használata biztosítja a lízingügyletek biztonságát és visszavonhatatlanságát, valamint csökkenti az ügynöki és tanácsadási költségeket. A kereskedelmi dokumentumokhoz és megállapodásokhoz való hozzáférés, ellenőrzés és érvényesítés decentralizált platformon történik, amely jelentősen lerövidíti a tárgyalások időtartamát, ugyanakkor fenntartja az egész folyamat biztonságát.A mostani tranzakció felelőse az Atende, lengyel informatikai vállalat volt, amely biztosította a blockchain-alapú tranzakció funkcionális követelményeit. A tranzakciót a Lengyel Tudományos Akadémia kutatóintézete felügyelte, melyben Stefan Dziembowski, blokkchaintechnikai szakértő, a Varsói Egyetem professzora is részt vett.Bár a most lezajlott lízingügylet az első ilyen volt az irodapiacon, a jövőben az ingatlanpiac más szegmenseiben is lehetnek hasonló példák. Hogy miként alakítja át a technológia a tranzakciókat, hogyan változtatja meg a piacot a robotizáció és a digitalizáció, valamint mire kell készülnünk a jövő ingatlanpiacán, arról a november 22-én megrendezésre kerülőkonferencián a téma legnagyobb szakértői fognak beszélni.