Rengeteg az összeolvadás és a felvásárlás a hazai ingatlanpiacon

Az ingatlanszektor maradt idehaza a legvonzóbb ágazat a befektetők számára 2018 első felében is - mutat rá az EY M&A Barométer felmérése, ami minden félévben összesíti az elmúlt időszakban lezárult, nyilvános hazai tranzakciókat.Az IT és technológia szektornak idén sikerült a második helyet megszereznie.Annak ellenére, hogy a nyilvános ügyletek száma nagyságrendileg nem változott, a piac értéke jelentős, 136 százalékos növekedést mutatott 2017 hasonló időszakához képest, ezzel elérve a 2,3 milliárd dollárt, vagyis mintegy 640 milliárd forintot.A hazai felvásárlások és összeolvadások többségénél a vevő magyar társaság volt, de a legnagyobb ügyletek kivétel nélkül külföldi vállalatok és magyar cégek között mentek végbe. A félév legnagyobb értékű tranzakcióját a hazai piacvezető állateledel-gyártó Partner in Pet Food 607 millió dolláros felvásárlása jelentette, ezt követte aAhogy már korábban is beszámoltunk róla, júniusban jelentették be, hogy a TPG Real Estate eladta a magyar központú régiós ingatlanfejlesztő TriGránitot. A cég mintegy 173 ezer bruttó bérbeadható területű irodaház-portfólióval rendelkezik, illetve három fejlesztés alatt lévő irodaprojekt is hozzájuk tartozik.Eddig nem voltak információk a tranzakció összegéről, csak azt lehetett tudni, hogy a teljes eszközérték a bruttó fejlesztési értékkel együtt meghaladja a 450 millió eurót, jelenlegi árfolyamon 146 milliárd forintot.