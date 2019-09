Röpködnek a tízmilliárdok - Nézd meg, mennyi pénz érkezett eddig a hazai ingatlanpiacra

Az év első felében 290 millió euró értékű befektetési tőke volt mérhető a hazai irodapiacon, ami 63 százalékos részesedést tett ki. A hotel és az ipari szektor is erősödött, előbb 19 százalékos részesedés mellett 88 millió eurót, utóbbi 14 százalékos részesedés mellett 63 millió eurót tett ki. A kiskereskedelem részaránya viszont csökkent, oda, fél év alatt mindössze 21 millió euró érkezett.

Stabil vagy csökkenő hozamok

Legnagyobb tranzakciók

A hazai befektetési környezet várható kilátásairól a szakma vezető szereplői fognak beszélgetni a november 21-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2019 konferencián.

Az ipari ingatlanok hozama 25 bázispontos csökkenés után átlagosan 7 százalékon áll, míg a prémium irodák, bevásárlóközpontok és "high street"-ek esetében egyaránt 5,5 százalék mérhető.A gyenge első negyedév (132 millió euró) után beindultak a befektetések és a második negyedévben már 330 millió euró érkezett a hazai befektetés piacra,amivel az első 6 hónap volumene 24 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszaknak értékét.A felmérés fél év alatt 18 tranzakciót számol, melyek átlagos értéke 26 millió euró volt. A legnagyobb üzlet az Indotek által megvásároltvolt, de a Váci úti folyosón megvalósult GTC White House épületének tranzakciója is a legnagyobbak közé sorolható, akárcsak az Aerozone Busness Park értékesítése.A magyar befektetők továbbra is a legnagyobb arányban vannak jelen, 62 százalék részesedéssel. A már említett Indotek mellett a WING-et kell még kiemelni, ami tovább bővítette irodaportfólióját.Bár a 12 hónapos gördülő volumen elérte az 1,76 milliárd eurót, 2019 egészére nézve inkább 1,3-1,5 milliárd euró lehet a reális befektetési volumen. Az árak továbbra is versenyképesek, a szűk keresztmetszetet inkább a jó termékek hiány jelenti.A 2019 júniusa óta a piacon lévő MÁP+ államkötvény a magánbefektetők számára is elérhető, ami garantált hozamaival az elmúlt hónapokban vonzó befektetésnek bizonyult, amibe azóta 1800 milliárd forintnyi tőke áramlott.