Soha nem akartak még ennyien bérelni a budapesti ingatlanpiacon

A budapesti irodapiacon közel 535 ezer négyzetméternyi volt a bruttó bérbe adott terület a tavalyi évben, ez ugyan nem jelent új rekordot, az éves nettó bérbeadás (amely nem foglalja magában a bérleti szerződések megújítását) viszont új csúcsot ért el tavaly, közel 400 000 négyzetméterrel, ami lényegesen magasabb, mint a 2015-ös szint (365 000 négyzetméter). A jelentős forgalomban nagyrészt a meglévő irodaállományon belüli új bérleti szerződések domináltak (350 tranzakció, közel 230 ezer négyzetméteren, az összes bérbeadás 60%-a), és szintén jelentős arányt képviseltek a folyamatban lévő fejlesztések előbérleti szerződései, amelyek a forgalom 25 százalékát tették ki.Ez a magas kereslet nem kerülte el a fejlesztők figyelmét, mivel a városban jelenleg mintegy 482 000 négyzetméternyi irodaterület áll építés alatt, amelynek közel 50 százalékát már lekötötték. Az erős kereslet eredményeképpen az átlag üresedési ráta minden idők legalacsonyabb értékére, 7,3 százalékra csökkent Budapesten, ráadásul 2019-ben várhatóan még tovább ereszkedik.A több százezer bérbe adott területből a CBRE közel 105 000 négyzetmétert bonyolított le, amely kapcsánelmondta, hogy nagyon nagy eredménynek számít Magyarországon a 100 ezer négyzetméter feletti irodaterületi bérbeadás. Hozzátette, hogy a mai budapesti irodapiacon mért aktivitás az egyik legerősebb, amit tapasztalni lehetett, és váratlan makrogazdasági változások nélkül a 2019-es kilátások is erősnek bizonyulnak.a jövőre vonatkozóan, illetve az elért eredményekről a Property Investment konferencián is megkérdeztük. Elmondta többek között, hogy a 2018-as év nagyon erősnek mondható, így az utolsó 4-5 évben 20-30 százalékos növekedést tudtak elérni, ami körülbelül 15 százalékkal van a piaci átlag felett. Véleménye szerint 2019-2020-ban még pozitív irányba megy a piac, csak úgy, mint a magyar gazdaság. Nyilatkozott arról is, hogy a cég szeretné a szolgáltatásait kibővíteni, aminek az egyik iránya a szállodaipar lenne. A budapesti turizmus olyan gyorsan növekszik, hogy a következő években elkészülő mintegy 2000 szoba még nem is biztos, hogy ki tudja szolgálni az igényeket.A teljes interjút a videóban lehet meghallgatni, a konferencián készült további nyilatkozatok pedig ezen a linken értehők el.