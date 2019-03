Szeretjük a technológiát, de nem akarunk mindent a telefonunkkal irányítani

Míg 3-4 éve a fintechre mindenki azt mondta, hogy nem kell aggódni miatta, mert nem lesz ránk hatással, addig mostanra bebizonyosodott, hogy az egész bankszektorra erős befolyással bírt - mondta elA szakértő szerint azonban még most is csak az út felénél járunk és rengeteg fejlődés áll előttünk. A fizetési folyamatok során például már jelen van a fintech, de az open banking is egy olyan újdonság, amiről beszélnünk kell. Egy olyan, közepes méretű bank számára, mint az MKB, az open banking számos lehetőséget tartogat, ugyanis lehetővé teszi a hatékonyabb adatgyűjtést, és a partnerekkel való együttműködést. A közepes méretű bankoknak tehát nincs választási lehetőségük, ugyanis az új technológiák alkalmazása a sor végén az üzleti eredményben is megmutatkozik. Az új technológiák tehát növelik a hatékonyságot, segít az ügyfelek és a vásárlói szokások jobb megismerésében, ami által az azt alkalmazó cégek nagyobb sikereket érhetnek el.

tartalom



forgalom



kapcsolat, elérhetőség



fizessenek azért, amit csinálsz

Egy sikeres portál felépítéséhez sok tényező együttes megléte szükséges. Mi leginkább az értékesítőknek segítünk, több portállal együttműködve igyekszünk megteremteni a kapcsolatot az eladók és a vevők között. A kérdés az, hogyan lehet átalakítani az értékesítés vagy a termékfejlesztés módját, hogy az még hatékonyabb legyen. A meglévő környezet átalakítása nagy odafigyelést igényel - mondta elA szakértő szerint egy sikeres portálnak négy fő területre kell fókuszálnia:A jó gyakorlatok nem mindig a nagy cégektől jönnek, de például a Zoopla vagy a Zillow nem csak keresőoldalak, hanem olyan apróságokra is figyelnek, mint, hogy ne legyenek duplikációk és ne lehessen egymás linkjeit ellopni. Egy sikeres portál kialakításához erős forgalomra és erős brandre van szükség, miközben az erőfeszítések akár 70-80 százalékát is a B2B feladatok tehetik ki. A tartalom tekintetében pedig fontos a teljes, egész országra történő lefedettség, valamint az összehasonlíthatóság, akárcsak a minőségi osztályozás és a spam-ek elleni harc. A végső kérdés pedig az, hogy a befektetett munkánkért milyen formában kérjük el a díjat, a hirdetések után, a sikeres tranzakciók után, vagy valami harmadik, köztes módon. A bevétel maximalizálása érdekében érdemes másodlagos tranzakciókat is bevezetni, ami például az ingatlanok adásvétele melletti hitelnyújtó tevékenységet jelenthet. Az viszont biztos, hogy egy sikeres üzlethez a piacot és a céljaidat egyaránt ismerned kell.

A jövő munkahelye

További információkért kattints a képre!

A konferencia egyik panelbeszélgetése során a résztvevők a jövő munkahelyének a tulajdonságait, illetve azt járták körbe, hogy miként kapcsolódik a proptech az irodákban végzett munkákhoz.szerint a proptech azért jöhetett létre mert a fintech sikeres volt. A facility managementnek szüksége van a proptech megoldásokra, pl. az energiamenedzsmentnél, a beléptető rendszereknél. Ugyanakkor nem szabad túlzásba vinni a proptech megoldásokat, mert az pont ahhoz vezethet, hogy az emberek elfordulnak tőle. Nem kell hogy teljesen átvegye az életük felett az irányítást. Vannak olyan kultúrák, ahol többet igényelnek a proptech világából, Európában azonban nem feltétlenül akarunk mindent a telefonunkkal működtetni. Ez egyfajta kulturális különbség.elmondta, hogy a proptech és az új technológiák a befektetők, tulajdonosok, és a bérlők életét is befolyásolj, például. a munkahelyi környezeten keresztül, vagy akár azáltal, hogy hatékonyabbá teszi az épület üzemeltetését. A trend, amit észre lehet venni, hogy a flexibilis irodák kialakítása jelentős mértékben megnőtt, az elmúlt időszakban.

arra a kérdésre, hogy keresik-e a bérlők a proptech megoldásokat azt válaszolta, hogy ugyan Magyarország kissé le van maradva a többi országhoz képest, de érezhető, hogy itthon is egyre többet szeretnének tudni ezekről a lehetőségekről. Nem minden megoldás jó, minden bérlőnek. éppen ezért jobban meg kell érteni a lehetséges proptechet és ennek a költségeit. Az biztos, hogy a proptech befolyásolja az irodai környezetet, a bérlőket, de az már nehezebb kérdés, hogy milyen mértékben. Az új generáció részéről biztosan van igény ezekre az újdonságokra, illetve az is biztos, hogy egy munkahely vonzóbbá tud válni a dolgozók számára ezáltal.elmondta, hogy az új megoldások alkalmazása során az egyszerűség is nagyon fontos, például, ha belép valaki egy irodahelyiségbe, ahol videóhívásra is van lehetőség, akkor azt várja, hogy ne kelljen beállítani és sokat foglalkozni az eszközzel. A home office nagyon népszerű lehetőség mostanában Magyarországon is, az alkalmazása egyrészt kulturális kérdés, másrészt annak a függvénye lehet, hogy mennyire tudja valaki biztonságosan ellátni otthonról a munkáját.