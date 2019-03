Szerinted mennyibe került tavaly Magyarország összes építkezése?

A teljes, éves több mint 2400 milliárd forintnyi Aktivitás-Kezdésből csak 953 milliárdot tett ki a második félévre jutó, bár azt hozzá kell tenni, hogy a második félév, illetve a negyedik negyedév hagyományosan gyengébb számokat hoz. 2018 második félévi Aktivitás-Kezdési rátája - az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint - 21 százalékkal volt alacsonyabb a 2017 azonos hónapjait jellemzőnél, ugyanakkor a korábbi évek július-december közötti időszakához képest továbbra is erősnek számított.

Emelkedő pályán a nem lakáscélú magasépítések

Nem született újabb rekord a mélyépítéseknél

A legtöbb építkezés Közép-Magyarországon indul

2018-ban közel 1400 milliárd forint értékben kezdődtek meg magasépítési kivitelezési munkák hazánkban, mely a 2017-es rekordhoz képest további 4 százalékos bővülést jelentett. A szektor annak ellenére teljesített ilyen jól, hogy a lakásépítések Aktivitás-Kezdés mutatójában nagyon jelentős, több mint 20 százalékos visszaesés volt tapasztalható 2018-ban az előző évhez képest, a visszaesést ugyanis ellensúlyozta az induló, nem lakáscélú magasépítési kivitelezési projektek 2017 utáni ismételt csúcsdöntése, a korábbi szinthez képest is 17 százalékos növekedést produkálva. A nem lakáscélú magasépítések féléves Aktivitás-Kezdés mutatója 2017-től kezdődően folyamatosan emelkedik, a 2018 július és december közötti időszakban már közel 538 milliárd forint értékben indultak meg építkezések a szektorban.Bár 2018 első felében eddig még soha nem látott összegben indultak el mélyépítési kivitelezési projektek hazánkban, a második félév jóval szerényebb Aktivitás-Kezdést hozott az egy évvel korábbinál, így ha nem is sokkal, de elmaradt a 2017-es rekord értéktől a 2018-as. 1021 milliárd forint értében léptek építési fázisba mélyépítési projektek az egy évvel korábbi 1025 milliárd forinthoz képest. A második félév Aktivitás-Kezdés mutatója bár szerényebb volt az előző évinél, de így is magasabb szinten állt, mint a 2014-2016-os időszakot jellemző összegek.A mélyépítéseken belül különösen az út- és vasútépítések esetében indultak alacsonyabb összegben építési projektek az év második hat hónapjában, mindössze 84 milliárd forintot tett ki a megkezdett kivitelezési munkák értéke, az első félév 530 milliárd forintjával és a 2017 második félévének 336 milliárd forintjával szemben. Az EBI Építésaktivitási Jelentés elemzői szerint, 2018 július és december közötti időszak több éves összehasonlításban is szerénynek számított, az elmúlt 6 évben csak 2015 két félévét jellemezték ennél alacsonyabb számok. A nem út- és vasút mélyépítések esetében szintén volt egy enyhe csökkenés 2017-ről 2018-ra, de az azt megelőző évekhez képest még mindig magasabb volt az Aktivitás-Kezdés értéke.2017-hez képest 2018-ra valamelyest ugyan csökkent Közép-Magyarország részesedése a megkezdett kivitelezési munkákból, de továbbra is jóval magasabb arányban indultak meg itt építkezések, mint a korábbi években. 2014-2017 között ugyanis a terület részesedése az Aktivitás-Kezdésből 37 százalékos volt szemben a tavalyi 42 százalékkal. (2.ábra) Az országban tehát továbbra is egyenlőtlenül indulnak el építési munkák.