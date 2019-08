Szerinted sincs elég korszerű épület? - Ezek a legnagyobb akadályok

Liberty irodaház 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. Kiadó terület: 40728m2

Átadás:

2021 Bérleti díj: 14 - 16 EUR Ajánlatot kérek

A fenntartható épületek legnagyobb akadálya

Nagyobb az értéknövekedés, mint a költségek megemelkedése?

A befektetők, fejlesztők, üzemeltetők várakozásain, illetve a bérlők igényein múlik leginkább, hogy a jövőben vajon milyen arányban lesznek fenntartható épületeink, vagyis olyan ingatlanok, ahol a minél kevesebb a kibocsátott károsanyag és az üzemeltetés során is minimális a felhasznált nem megújuló energia. A Ramboll Európában végzett felméréséből kiderül, hogy a megkérdezett fejlesztők, kivitelezők, bérlők és tanácsadó cégek mit gondolnak egy fenntartható épület fejlesztésével járó költségekről, a hosszú távú megtérülésről, vagy az üzemeltetési költségek változásáról.A megkérdezettek iparági szereplők kétharmada szerint egy ilyen épület egyértelműen növeli az építési költségeket, ami egyben a legnagyobb akadály is, hogy egyre több magát fenntartani képes ingatlan kerüljön a piacra. Sokak szerint, még a kereslet sem elég meghatározó a zöld épületek létrejöttéhez, de hasonlóan abban is sokan kételkednek, hogy profitábilisek lehetnek ezek a beruházások.A megkérdezett szakértők 30 százaléka gondolja úgy, hogy csupán 0-3 százalék között van az az értéknövekedés, ami a fenntarthatóságból fakad. 25 százalékuk 4-10 százalékos értéknövekedésre, míg a válaszadók 9 százaléka több mint 10 százalékos többletértékre számít.

A bérlőktől van rá igény?

A megkérdezettek 41 százaléka gondolja, hogy 0-3 százalékban növelhető a bérbeadottság, ha a zöld épületről van szó, szemben például egy hagyományos irodaházzal. Sokan voltak, akik nem tudták, hogy milyen változást eredményez a bérlési adatokra nézve egy zöld épület, az ő arányuk 42 százalék volt.

A bérbeadottság és a többletérték esetében is körülbelül 40 százalék volt azoknak az aránya, akik nem tudták megmondani, hogy mit eredményezhet a fenntarthatóság egy épületnél. Ez jól mutatja, hogy még nincs elég tapasztalat és visszajelzés a szereplők számára, az viszont biztos, hogy egyre többen ismerik fel már most, hogy hosszú távon ezek az épületek fogják meghatározni az ingatlanállomány nagy részét.