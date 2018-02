Térképen a legfrissebb budapesti bérleti díjak

Well-being. PropTech. Z-generáció. Robotizáció. Digitalizáció. Több százezer négyzetméter új iroda. Emelkedő bérleti díjak, csökkenő inszentívák és hozamok. Mi vár az FM és Office piacra? ÁTTEKINTÉS

Bécsben például közel 11 millió négyzetméternyi iroda van jelenleg, aminek az 5 százaléka, vagyis 550 ezer négyzetméter áll építés alatt. Budapesten ehhez képest a 3,4 milliónak a 14 százaléka, vagyis az osztrák fővárosénál kevesebb, mintegy 480 ezer négyzetméter ez a szám. Persze mindeközben Pozsonnyal összehasonlítva jóval több iroda épül itthon, Prágát előzzük (ebben az összevetésben), de varsó jóval előttünk jár.

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk vele nagy vonalakban, hogy miként is alakult az elmúlt években a hazai irodapiac. A prémium hozamszint 6 százalék környékére csökkent (egyes esetekben már alatta van) az irodaházak piacán, a kereslet ezekért az ingatlanokért továbbra is élénk, a kínálat pedig folyamatosan bővül, ahogy az építkezésekből is láthatjuk.Más európai városokkal összevetve is kedvező képet kapunk a budapesti irodapiacról.melynek közel 35 százaléka az elmúlt 10 évben került átadásra, a most is építés alatt álló irodaházak pedig a teljes állomány 14 százalékát teszik ki. Relatíve magas a jelenleg is építés alatt álló irodák aránya Budapesten a többi országhoz képest. Azt azonban ne felejtsük el, hogy a nyugat-európai városokban egyaránt jóval nagyobb a teljes irodaállomány, így abszolút számokban leelőzhetik a budapesti piacot.

Mi várható a jövőben?

A kereslet alakulása kiemelten fontos, hiszen bérlők, de leginkább az új és a növekedő bérlők, hiányában nem tud fejlődni a piac. A piac számára az egyik legfontosabb mutató a nettó abszorpció, ami megmutatja, hogy a bérlethosszabbításon és az előbérleten kívül mekkora terület iránt van tényleges új kereslet. Ez a tavalyi évben valamivel alacsonyabb volt mint 2016-ban, de jól látszik, hogy erős a keresleti piac, és van olyan nagy tulajdonos, aki már 2000 négyzetméter irodát sem tud könnyen találni a több százezres portfóliójában.Az előrejelzés szerint 2019-ig körülbelül 400 ezer négyzetméternyi új iroda készül el (ezeknek az építése már el is kezdődött), illetve ezen felül még további 250 ezer épülhet meg, ami egyelőre még tervezési fázisban van. Sőt, ezen kívül, ha folytatódik a piaci fejlődés, ütemek és projektek várnak az alapkőletételre.A jövőre vonatkozóan kiemelten fontos, főleg az újonnan érkező vagy a növekedni vágyó bérlők számára, hogy a 2018-ban elkészülő irodaállomány 60 százalékát már bérbe is adták. Az azonnal költözni vágyó nagyobb cégeknek szinte semmi esélyük helyet találni, de 2019-es átadású épületekben akad hely, bár soknál már előrehaladott tárgyalások folynak.

Klikk a képre!

A két legérdekesebb ábra még csak most jön

Eddig külön megnéztük, hogy mekkora a kereslet és milyen a kínálat, most pedig ezek összekapcsolására az üresedési rátát érdemes szemügyre venni.A fővároson belül az alpiacokat tovább bontva még érdekesebb trendek rajzolódnak ki. Van olyan térség, ahol az irodáknak csupán 1,7-1,8 százaléka áll bérlő nélkül, például Lipótváros és Lágymányos környékén . 10 százaléknál magasabb a kihasználatlanság - vagyis az átlagnál jóval több az üres ingatlan - a Váci út külső részein, Szépvölgy környékén és a budaörsi alpiacon.

Klikk a képre!

Kép forrása: CBRE

Talán nem okoz nagy meglepetést, hogy a lakásokhoz és a kereskedelmi ingatlanokhoz hasonlóan, az irodákra vonatkozó bérleti díjak is a belvárosban a legmagasabbak, 14,7 euróba kerül (4500 forint) egy négyzetméter havonta ezen a területen.akik a folyamatban lévő projektek közül válogatnak, de természetesen a hosszabbítások és az előszerződések esetében valamivel alacsonyabban is alakulhat az átlagos bérleti díj. Ez azonban nem csupán önkényes áremelkedés, hanem ezért a pénzért majd korszerűbb, modernebb, munkavállaló-barátabb tereket, minőségibb szolgáltatásokat is kapnak majd.Nincsenek azonban már alkupozícióban a bérlők, 2015 előtt még sok szerződésben szerepeltek úgynevezett ösztönzők, amelyekkel a bérlőket egy-egy irodaházba lehetett csábítani. Ilyen volt például, hogy egy 5 éves szerződés esetén az első 5 hónapot bérleti díj nélkül kapták meg, vagy átvállaltak egyéb kialakítási költségeket a bérbeadók. Így a valós bevétel alacsonyabb volt, mint az ábrán szereplő 13 euró ("A" kategóriás irodaházak esetében). Jelenleg azonban megváltozóban van ez a piaci szokás és ezek az ösztönzők egyre ritkábbak, így a valós bevételek is sokkal közelebb állnak az irányadó 14 eurós szinthez.

Klikk a képre!

