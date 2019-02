Tíz személyiségtípus, akik minden irodában megtalálhatók

Ő az, akinek mindig van valami mondanivalója. Mindegy, hogy egy szaftos pletyka a főnökről, vagy egy izgalmas hír a kollégák magánéletéről, a lényeg, hogy mindig naprakész információkkal lát el, függetlenül attól, hogy érdekel-e vagy sem.A valódi talpnyaló folyamatosan hízelegni próbál a menedzsmentnek. Cipeli a főnök táskáját, kávéval lepi meg és hangosan nevet a viccein. Számára az, hogy bármiben nemet mondjon a főnöknek egyszerűen nem létező opció.Váratlan hétvégi munka? Semmi gond. A stréber számára a kihívást jelentő feladatok a mindennapi élet részei, panasz nélkül túlórázik és soha nincs üresjáratban. Ha éppen nincs is mit csinálni, ő akkor is talál magának feladatot, hogy egy percnyi idő se vesszen kárba.A stréber szöges ellentéte. Ahelyett, hogy feladatot keresne magának a lehető legjobban próbálja azt megúszni. Extra feladatot soha nem vállal, a túlóra ismeretlen számára, és különböző trükkökkel próbálja a lehető legkevesebb munkával kihúzni a munkaidő végéig.Ha egy okoskodóval beszélgetsz, nem számít, hogy mit mondasz ő biztos, hogy jobban tudja nálad. Az okoskodó elutasítja mások érveit, meg sem hallgatja őket, csak a saját elképzelését tartja igaznak.Az anyáskodó az iroda királynője, mindennek tudja a helyét, a működését és ha bárki a segítségét kéri, örömmel segít mindenkinek. Az anyáskodót egy esetleges kollégák közti vitában sem bírálja senki, ha viszont az otthoni családjában gondok merülnek fel, ez a szerep az irodában is megszűnik nála.A bohócnak mindig van egy jó vicc a tarsolyában, az irodában igyekszik jó hangulatot teremteni és oldani a stresszt. Akkor igazán boldog, ha a kollégáit megnevettetheti, egy idő után viszont elvonhatja a kollégák figyelmét a munkáról.Ha nem tudnád az igazságod, azt hinnéd, hogy ő az igazi főnök. A titkos főnökök lelkesen találnak ki új feladatokat, és nem haboznak kijavítani kollégáikat. Testbeszédük és hangjuk is felvett szerepükről árulkodik, csak a valódi főnökökkel folytatott párbeszéd során lépnek egyet hátra. Különösen izgalmas, ha egy irodában két ilyen személyiség is dolgozik.A magányos gyűlöli a meetingeket és a munkacsoportokat és bár megbízható munkaerő, hiányoznak a szociális kompetenciái. A magányosak inkább egyedül dolgoznak, és nagyon nehezen tudják átadni a munkát másoknak."Ez soha nem fog működni" - mondja gyakran a pesszimista. Ő az, aki nem képes semmit pozitívan vagy optimistán látni. Nem számít, hogy mi az, a pesszimista rendkívül kritikus minden új ötletre, és csak a problémákat látja benne. Amikor egy pesszimista vezető pozícióban van, hosszú időbe telik, mielőtt bármilyen projektet jóváhagyna.