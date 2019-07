Új ember felel a bérbeadásokért a tanácsadó budapesti irodájánál

Millennium Gardens 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10B Kiadó terület: 37000m2

A szakember korábban a Skanska Magyarország vezetőségi csapatának tagjaként a bérbeadási folyamatokért felelt, melynek köszönhetően jelentős tapasztalattal rendelkezik a modern irodaházak bérbeadásában. A Skanskánál töltött idő alatt szerepe volt a Mill Park feltöltésében olyan bérlőkkel, mint az IT Services vagy a Cognizant, illetve a Nordic Light 1-3, valamint a Green House irodaházak nemzetközi bérlőkkel való megtöltésében is kulcsszerepe volt. Ezt megelőzően a DZT-nél töltött be iroda bérbeadási pozíciót.A Colliers-nél a szakember a cég bérbeadó képviseleti folyamatainak irányításáért és feladataiért lesz felelős, köztük a Codic által fejlesztésre kerülő Green Court Office, illetve a Trigránit Millenium Gardens irodaházának bérbeadásáért. Melinda június elején vette át a pozíciót Michael Smithing-től, aki augusztusig még ellátja a zöld minősítési üzletág vezetői szerepét. Michel Smithing ezt követően elhagyja a Colliers csapatát, ahol több mint 25 évet töltött különböző pozíciókban. 9 évig a cég ügyvezető partnere volt, de nevéhez köthető a Colliers pozsonyi irodájának megnyitása is. Emellett a szakember jelentős érdemeket ért el a zöld minősítések területén itthon és külföldön egyaránt, több mint 60 projekt közel 1 millió négyzetméterének zöld minősítéséért volt felelős.