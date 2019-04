Vajon mennyi iroda van a szomszédos fővárosokban? - És hol áll Budapest?

Kelet-Közép-Európa városai közül a legnagyobb irodapiaccal Varsó rendelkezik, ahol 2018-ban közel 5,5 millió négyzetmétert tett ki az összes iroda együttes alapterülete. Lengyelország irodapiaci szempontból is többpólusú, ahol a főváros mellett még hat nagyobb városrégiót lehet kiemelni mérhető irodapiaccal. Ezek közül Krakkó a legnagyobb, ahol közel 1,2 millió négyzetméternyi iroda található.

Részletekért kattints ide

Bérleti díjak, üresedés, hozamok

A vizsgált öt főváros közül Budapest áll a második helyen - a tavalyi évben 3,5 millió, az idei év elején 3,6 millió négyzetméterrel, kevéssel megelőzve Prága 3,4 millió, Bukarest 2,8 millió és Pozsony 1,7 millió négyzetméterét.Más a helyzet viszont, ha a települések népességét is figyelembe vesszük. Ebben az esetben a kevesebb mint félmilliós népességű Pozsony ugrik az élre, ahol az egy főre jutó irodaterület eléri a 4 négyzetmétert. A második helyen Varsó áll bő 3 négyzetméterrel, amit Prága, 2,7, majd Budapest 2 négyzetméterrel követ.A budapesti irodaállomány alakulásáról részletesebben is megszólalnak a szakértők a május 8-án megrendezésre kerülő FM & Office 2019 konferencián, ahol kiemelt témaként a jövő irodapiaci megoldásai és technológiai újításai is szóba kerülnek. Az előadók között lesz:Az állományhoz viszonyított erős kereslet jellemzően magasabb bérleti díjakat eredményez. Ebben a tekintetben a dobogó három helyén Varsó, Budapest és Prága áll, rendre 24, 23 és 21 eurós négyzetméterenkénti havi bérleti díjakkal. Ezt követi a másik két főváros, Bukarest és Pozsony, a többi lengyel városban ennél alacsonyabb szintekkel, 13-15 euró körüli prémium bérleti díjakkal találkozhatunk.

BudaPart Gate 1117 Budapest, Dombóvári út 27 Kiadó terület: 11011m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 14.5 - 17.5 EUR Ajánlatot kérek

Várható fejlesztések

Érdekesség, hogy Varsóban relatíve magas, 11 százalékos az üres területek aránya, mégis ott a legmagasabbak a bérleti díjak. A leginkább telített állománnyal pedig Pozsony rendelkezik, ott 5,8 százalék ennek aránya.Sem fejlesztőként, sem befektetőként nem mindegy, hogy milyen prémium hozamok jellemzők. Ebben a tekintetben Varsóban és Prágában láthatjuk a legalacsonyabb szinteket, mindkét városban 4,75 százalékos hozamszintet mértek az elemzők. Budapest Pozsonnyal és Wroclaw-val áll egy szinten, 6 százalékos értékkel, míg a legmagasabb hozamok Bukarestben és Katowicében voltak 7,25 és 7,5 százalékkal.Összességében az látszik, hogy a vizsgált 11 város mindegyikében jelentős fejlesztések zajlanak. 2021-ig szinte mindenhol legalább 20 százalékkal fog nőni a meglévő állomány, de van olyan hely - főként a lengyel iparvárosok - ahol 40 százalék feletti növekedés várható.

Részletekért kattints ide

Budapest ebben a tekintetben a középmezőnyben található, de így is 24 százalékos bővülésre lehet számítani, ami azt jelenti, hogy a hazai irodaállomány 2021-re elérheti a 4,3 millió négyzetmétert. Varsó vezető szerepét azonban semmi nem veszélyezteti, a meglévő 5,4 millió négyzetméterhez további 1,2 millió négyzetméter épül, vagyis hamarosan már 6,6 millió négyzetméternyi állomány áll majd rendelkezésre a lengyel főváros bérlői számára.