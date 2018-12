Változhat a piac, de az Y-generáció által kiharcolt eredmények már nem tűnhetnek el

Az irodaterületek belső kialakításához kapcsolódó igények számottevő változáson mentek keresztül az elmúlt időszakban, köszönhetően a fiatal, nemrég munkába állt generáció megváltozott elvárásainak és annak a ténynek, hogy akár béren kívüli juttatásnak is minősíthető egy munkaállomás egy olyan atmoszférájú irodában, ahová szívesen járnak be dolgozni a fiatalok és ahol nem érzik megterhelőnek, ha szükség szerint több munkaórát kell eltölteniük. Mindemellett fontos persze a meglévő munkaerő állomány megelégedettsége és ösztönzése is, megtartásukban fontos szerepet játszanak a kreatív kialakítású belső terek, a rekreációs zónák, a zöld területek, amelyek szükség szerint mind brainstorming-ra, mind pedig "visszavonulás"-ra lehetőséget nyújtanak. Gyakorlatilag mindaz a szolgáltatás, ami irodán belül, illetve az irodaépület közvetlen környezetében tartja a kollégákat, ezt a célt szolgálja. Ehhez a jóléti érzéshez további megnyugtató alapot biztosít az irodaház gondosan megválasztott lokációja, a közvetlen környezet infrastruktúrája.Ezzel ugyan nem nő a képzett munkaerő száma, de talán megakadályozható a munkaerő elvándorlása. A jelenleg aktív és foglalkoztatható népesség csaknem 20 százalékát teszi ki a 20-30-as éveikben járó fiatalok csoportja, az ún. 'Z' és 'Y" generáció, melyek megjelenése és erős alkupozíciója nagy hatással van a cégkultúrára. Egészen más elképzelésük van a munka világáról, mint elődeiknek és a technológia fejlődése is az ő világnézetüket támogatja. Ez a generáció már egyértelműen a digitális kor gyermeke: ők nem munkavállalók, hanem felhasználók és határozottan élményfüggők. Szükségük van a kreatív és állandóan megújulni képes környezetre, ami inspirálja és maradásra bírhatja őket.Az egyre népszerűbb nagylégterű irodák mellett megjelennek a maximális cellázottságú, nagy irodaterületek is, melyek rövid és hosszú távú irodahasználati lehetőséget biztosítanak a kisebb helyigényű cégeknek, illetve a fiatal, kezdő vállalkozóknak.

A TriGranit legújabb Duna-parti fejlesztésénél, a Millennium Gardens irodaháznál is kiemelt gondot fordítunk ennek a trendnek a megértésére és a követésére. Az épületünk nemcsak a gépkocsival érkezőknek kedvez, de közel 250 kerékpár részére is biztosít gépkocsi forgalomtól teljesen elszeparált tárolót, a hozzá tartozó és elengedhetetlen zuhanyzó-öltöző kombinációval. Elektromos gépkocsi töltőpontokat a garázsszinteken alakítunk ki. A Millennium Városközpont záróakkordjaként épülő Millennium Gardens majdani munkavállalói ugyanúgy élvezhetik annak a másfél hektáros parknak és mintegy másfél kilométeres Duna-parti promenádnak a közelségét, mint azon cégek, akik évekkel ezelőtt tették le voksukat a TriGranit által ugyanitt fejlesztett, elsőosztályú irodatornyok mellett. Ezek a terek nagyszerűen alkalmasak kültéri találkozókra, ebédre, megbeszélésekre, sportolásra.Ugyan nem belvárosi fejlesztésről van szó, de a mindennapi ügyek hatékony és gyors intézése itt is megoldott, hisz a Millennium City Center az elmúlt 10 évben valódi "város a városban"-ná nőtte ki magát - kávézók, éttermek, gyorséttermek, óvoda, edzőtermek, továbbá egy egészségügyi központ szolgálják az itt dolgozók kényelmét. Ugyanakkor az iroda mellett lévő MÜPA és Nemzeti Színház a kulturális feltöltődést támogatják, nem beszélve a közeli Budapest Park-ról, mely a fiatalok kedvelt szórakozóhelye, nemcsak hétvégenként - mondta el

Az irodapiacról a november 22-idélelőtti workshopján a szakértők külön kitértek a home office és az irodai munkavégzés előnyeire, az irodák minőségére és a munkakörnyezet munkavállalókra gyakorolt hatásaira. A konferencián immár kilencedik alkalommal osztották ki a Portfolio Property Awards díjait, melyek közül az év koncepciója díjat a közönség szavazatai alapján a Millennium Gardens projektje nyerte.

A díjat Takács Mónika , a TriGranit Leasing Managere vette át.

Home office vagy iroda?

Költözzünk, de hova?

A konkrét környezet

Ma már az irodai környezet perdöntő tényező is lehet a munkaerő megtartásában, pláne, egy olyan szektor esetében, mint a banki, ahol a fizetések nagyjából kiegyenlítettek - mondta el. Gyakran elfelejtjük, hogy amikor egy jelentkezőt interjúztatunk, akkor mi is vizsgázunk: nem csak minket, a céget, a fogadtatást, de a környezetet is vizsgálja. A vezetőnek el kell adnia magát - tette hozzá.Nem látja ennyire szélsőségesen a helyzetet,. Tapasztalatai szerint, ha minden más feltétel adott és szimpatikus cég, lehet döntő érv az iroda állapota, de alapjában véve néha túl van misztifikálva a környezet.Annak ellenére is foglalkozni kell az irodai környezet témakörével, hogy 5-10 év múlva teljesen másképp fog kinézi a munkaerőpiac, egyre elterjedtebb lesz az otthonról való munka - tette hozzá. 2040-re pedig már lényegesen kevesebben fognak dolgozni a ma ismert formákban, tehát klasszikus alkalmazottként. A munkavállalók közül sokan részmunkaidőben több helyen, vagy projektekben fognak részt venni, nagyrészt otthonról. Ettől függetlenül azonban szükség lesz még irodákra, az egyik fontos kihívás pedig a jövőben az lesz, hogy az otthoni munkavégzéssel felszabadult helyeket hogyan lehet tudatosan és okosan felhasználni.Az biztos, hogy nem a home office és a kisebb iroda közé kitett egyenlőségjel fogja jellemezni a jövőt - ebben minden résztvevő egyetértett. Az a vezető, aki úgy gondolkodik, hogy hazaküldi az embereit, és kisebb irodát bérelve jelentős költséget takarít meg, nagyon rossz úton jár.Nagy probléma, hogy valójában nincs elég jó minőségű iroda ma Magyarországon - értettek egyet a beszélgetés tagjai, ráadásul a kis- és középvállalkozások kevés kivételtől eltekintve nem is fektetnek hangsúlyt az iroda lokációjára és mikrokörnyezetére.A jó irodákból valóban kicsi a kínálat, deszerint az is komoly probléma, hogy azok a cégek, akik költöznének, csak az utolsó utáni pillanatban állnak neki keresni. Minél több munkavállalót foglalkoztatnak, annál nehezebb a költözés, minél nagyobb a cég, annál nehezebben tudnak hosszú távra tervezni.Az, hogy mit tartogat a jövő az iparág számára, nagyjából körvonalazódott már. Ha meg is szűnik ez az irdatlan munkaerőhiány, az már biztos, hogy a munkahelyi környezetben beállt változások, a trendek már nem fognak megfordulni - az eddig elért pozitív változás nagy valószínűséggel megmarad. Az Y generáció elvárásai megnövekedtek, és az általuk kiharcolt változások már megállíthatatlanok - mondta elAz irodaház kiválasztásának kihívásai után a konkrét munkakörnyezet kialakításáról szólt a következő panelbeszélgetés. Itthon ma még talán elképzelhetetlen megoldásokat tapasztaltak külföldön a kint ülő szakemberek, akik találkoztak koppenhágai halpiac raktárából kialakított mindig nyüzsgő irodával, vagy egy olyan londoni kantinnal, ami gyakorlatilag úgy működik, mint egy foodmarket, különleges akusztikával, hogy értsék egymást az emberek. Ezek az apróságoknak tűnhetnek, de nagyban segíthetik a munkaerő elköteleződését, és ezzel megkönnyítik a HR munkáját.-ja szerint fontos még, hogy a hely, a környezet tükrözze a cég profilját: egy mérnöki irodához például tökéletesen passzolnak a letisztult, egyszerű és tágas terek.Persze a makrokörnyezet mellett a mikrokörnyezet is alapvetően fontos a munkavállalók számára, azaz, hogy milyen szolgáltatási feltételeket tud biztosítani: milyen a környék, van-e ott bevásárlási lehetőség, patika, egészségügyi intézmény, esetleg bubiállomás - vázoltaBármennyire hisszük is, a legfiatalabb generáció igényei nincsenek elrugaszkodva a földtől, legalábbis ez derül ki egy kérdőíves felmérés eredményeiből, amit-ja ismertetett. 300 fiatalt kérdeztek meg, és az derült ki, hogy sorrendben ezek a legfontosabb dolgok számukra egy munkahelyen: fizetés, szakmai előrelépési lehetőségek, a munkaeszközök minősége és a home office. Mindössze 1 százalékuknak volt fontos, hogy a cég ahol dolgoznak rendelkezzen szabadidőszobával.A beszélgetés egyik legfontosabb tanulsága az, hogy HR-nek ma már fontos feladata van a munkakörnyezet kiválasztásában és kialakításában egyaránt, és a vezetésnek folyamatosan kommunikálnia kell a dolgozókkal, hogy tudják és értsék, mit szeretnének, és ezekre időben tudjanak reagálni. Nem szabad félni az újtól, egyszerűen ki kell próbálni, működik-e. És ez nem feltétlenül pénz kérdése, inkább időé és odafigyelésé.