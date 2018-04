Virtuális és kiterjesztett valóság, te tudod mire jó? - Vigyázz, nehogy lemaradj a jövőről!

A PropTech fontos téma jelenleg az ingatlanpiacon, amivel a Portfolio is tisztában van, éppen ezért lesz az április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office konferenciánk kiemelt témája. Tudj meg mindent Te is a legnevesebb szakértőktől első kézből! ÁTTEKINTÉS

Miért nagy szám ma a PropTech?

Miben segít a PropTech?

Sasad Resort Hilltop by Cordia

A PropTech, vagyis a rendelkező álló technológiák ingatlanpiac általi felhasználása az egész iparágat jelentősen érinti. Valójában azonban a PropTech már eddig is jelent volt az életünkben, csak nem így hívtuk. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a különböző innovációk milyen változásokat hoztak az ingatlanpiacon. 15-20 éve még elképzelhetetlen lett volna az internet ilyen mértékű használata a lakáskeresésben. Ma azonban, ha valaki lakást szeretne venni az első dolga, hogy az online hirdetési felületeket keresi fel, a google térképes segítségével pedig még az utca képet is megnézheti, vagy akár a környéket is bejárhatja anélkül, hogy egy percre is kimozdulna otthonról. De szintén a PropTech témakörbe tartoznak az olyan korábbi innovációk, mint a tűzvédelmi rendszerek, riasztók, elektromos redőnyök, fűtésvezérlések, vagy az újabbak közül a 3D megjelenítés. De a sort még sokáig lehetne folytatni.A mostani technológiai újdonságokon talán azért lepődünk meg most jobban, mert azok hirtelen törtek be a piacra, míg mondjuk az internetes lakáskeresés lassan hódított magának egyre nagyobb teret, megelőzte a net hétköznapi használatának általánossá válása. Az egyes technológiákban az ingatlanpiac most nem lassan válik azonban követővé, hanem élenjárónak számít, és olyan új dolgokat használunk, amiket a hétköznapi életünkben nem, vagy nem széles körben, vagyis nem volt időnk teljesen hozzájuk szokni. Ilyenek például a takarító robotok, melyet még tavaly mutatott be a B+N a Portfolio Property Invenstment Forum konferencián. Szintén jó példa lehet az előbbiekre a virtuális valóság is. Ugyan egyes számítógépes játékok kapcsán már megtapasztalhattuk a virtuális valóság élményét, ezek azonban nem tartoznak a szinte minden háztartásban fellelhetőek közé. Így valószínűleg ezért tűnik még inkább futurisztikusnak, mikor szintén ezt a módszert használva mutatja be leendő lakásunkat a fejlesztők, és a szemüveg segítségével akár szobánként járhatjuk körbe az megvételre felkínált otthont.De ilyen hétköznapi életünkben talán (még) kevésbé használt technológia az Augmented Reality (kiterjesztett valóság), mikor a valódi kép mellett a képernyőn olyan elemek jelennek meg, melyek további fontos információkat közvetítenek az adott tárgyakról, ezközökről. A kiterjesztett valóság egyik legismertebb példája a 2016-ban népszerűvé vált Pokémon Go játék volt, de a jövőben arra is alkalmas lehet, hogy kívülről, adott épületet nézve megmutassa az eladó lakásokat és azok paramétereit, vagy gépeket lehessen távolról megjavítani.Mint a Portfolio április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office konferenciájának egyik előadásán is szó lesz róla, szintén jelenleg izgalmas területe a PropTechnek a lézerszkennelés, mint újfajta technológia, mely egy egyre szélesebb körben alkalmazott térbeli adatnyerési módszer az épületek felmérésénél, vagy akár nagy területek (egész városok, vagy városrészek) felmérésének támogatására is alkalmas.A PropTech előretörése azt jelenti, hogy egyre több technológiai újdonsággal találkozhatunk az ingatlanpiacon, ami természetesen óriási változásokat hoz. (Ez egy általánosan jellemző dolog, gondoljunk csak a villanykörte feltalálására) Minél gyorsabb ezeknek az innovációknak a megjelenése és terjedése, annál inkább kapkodjuk majd a fejünket. A technológia újdonságok az ingatlanpiacot több oldalról is segíthetik a jövő kihívásaival történő szembenézésben. Hogy csak néhányat említsünk: Az új generáció számos kérdésre más választ ad, mint a korábbiak. A fiatal munkavállalók szeretnek távolról dolgozni, közösségi helyszíneken, de fontos a kényelem az íróasztalok mellett is. Ezeket mind segíthetik az új termékek és szolgáltatások.Mint korábban vele készült interjúnkban Pollák Tibor, a Magyar Telekom Infrastruktúra Szolgáltatások Igazgatója is elmondta, a flexibilis munkavégzés biztosítása globális trend. Ez egyrészt jó a munkaadónak, hiszen a tapasztalatok szerint, ha 100 munkaállomásra 100 dolgozóval kalkulálunk, abból átlagosan 15 hely mindig üres a beteg- illetve sima szabadságok, és külsős helyszínen történő munkavégzés miatt, de azt, mint foglalkoztató, és a terület bérlője ugyanúgy ki kell fizetni. Ha meg tudják azt oldani, hogy 100 emberre csak 85 vagy legfeljebb 90 hely legyen, akkor mindenkinek lesz helye, viszont 10 százalékot spóroltak.A fiatal munkavállalókért folytatott harc miatt egyre inkább a HR-es vezetők lesznek az irodaválasztások koordinátorai, akiknek segítségére lehet például az új vívmányok közül egy virtuális szemüveg a leghatékonyabb és vonzóbb irodai környezet kialakítására, a technológia fejlődése pedig támogatja a rugalmas munkavégzés lehetőségét. De a fiatalok számára fontos well-being jegyében már önmagában is sok technológia kerül használatra, levegőszűrés, fényszabályozás stb. Ezért is készülünk április 19-ére egy HR panelbeszélgetéssel, ahol a Telekom, az E.On, és a Lufthansa Systems szakemberei beszélgetnek majd irodapiaci és workplace solutions szakértőkkel.De szintén az irodai életet segíti például az új Telekom székházban is bevezetésre kerülő "building app", melynek köszönhetően a nagy épületben könnyebb lesz tájékozódni. A Telekom új irodájában például egy kisvárosnyi ember (kb. 4500 fő) fog dolgozni, amiről Kovács Tamás, a Magyar Telekom vagyongazdálkodási osztályvezetője mesél majd az FM & Office konferencián.A PropTech segítheti a munkaerőhiány megoldását. Ilyenek például a korábban már említett takarító robotok, de a kivitelezésben is számos lehetőség van arra, hogy az élőmunkát bizonyos innovációkkal pótolják (pl. HoloLens, melyről részletesen is hallhatnak a konferencián Szabó Márktól ). A robotika az okoseszközök és új megoldások terjedése tehát a jelen és a jövő, a különböző innovációk tárháza pedig végtelen.A Portfolio Ingatlannál is nagy hangsúlyt helyezünk a PropTech legújabb eredményeinek bemutatására, április 19-én pedig a tavalyihoz hasonlóan az FM & Office konferencia keretében részletesen foglalkozunk is ezekkel.